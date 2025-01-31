Волгоградцев 1 февраля настигнет магнитная буря из-за дыр на Солнце

Метеозависимые жители Волгоградской области 1 февраля столкнулся с последствиями магнитной бури, которая может сказаться на самочувствии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 1 февраля ожидается слабая магнитная буря класса G1 в промежутке с 6.00 до 12.00.

По словам ученых, планета входит в зону действия крупных коронарных дыр на Солнце, которые являются источником сильного солнечного ветра. Земля попадет в этот поток, что может сопровождаться бурями.