Количество покусанных животными волгоградцев выросло до 11310 человек

Общество 30.01.2025 08:41
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30.01.2025 08:41
В Волгоградской области увеличилось количество жителей, которые пострадали от укусов животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидемиологи опираются на статистику 2024 года, когда в медучреждения с данными проблемами обратились 11310 человек. Это превышает среднемноголетний уровень на 25%.
Специалисты констатируют, что регион остается в статусе эндемичного по бешенству. И напоминают, что источником заражения для людей являются дикие и домашние животные, чаще всего представители семейства собачьих (волки, койоты, шакалы, лисы, песцы, дикие и домашние собаки).
Важно помнить, что специфическая терапия бешенства не разработана. Бешенство – смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом.
Напомним, в конце прошлого года жительница Михайловского муниципального округа Волгоградской области скончалась в результате заражения бешенством. Женщина не обратилась к врачу после укуса лисы, в итоге спасти ее не удалось.
Изображение сгенерировано ИИ
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