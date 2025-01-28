До +7 градусов потеплеет в Волгоградской области до конца недели





В Волгоградской области после незначительного снижения температуры и легкого снегопада вновь ожидается потепление до +7 градусов. При этом каких-либо ощутимых осадков в ближайшие дни не предвидится.

Так, согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, сегодня, 28 января, в южных районах Волгоградской области столбики уличных термометров поднимутся до отметки +7. В Волгограде будет +5 во вторник. Порывы юго-западного ветра днем не превысят 11 м/с.

В ночь на 29 января в отдельных районах региона возможен туман, ночью в этот день и утром – местами изморозь, а на дорогах возможно образование гололедицы из-за перепадов температур – в ночное время от 0 до -5 градусов, при прояснениях до -7.

– Днем 29 января в Волгоградской области температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. 30 января ожидается по югу региона до +7 градусов. Ветер южный с порывами не более 11 метров в секунду, – говорится в прогнозе на вторую половину текущей недели.