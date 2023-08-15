Общество

«Давайте реализуем мечту»: Бочаров призвал модернизировать больницу № 4 Волгограда

Общество 15.08.2023 09:52
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15.08.2023 09:52


В многопрофильной больнице № 4 в Тракторозаводском районе Волгограда стартовал капитальный ремонт корпусов. Как сообщает V102.RU ход работ лично проверил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

Глава региона задал прямой вопрос главному врачу больницы. 

— О чем мечтаете в качестве главного врача? — сходу спросил Елену Щербинину Андрей Бочаров. 

— О новом корпусе. Наши сейчас разбросаны по трем территориям, — незамедлительно ответила руководитель учреждения.

— Создание новых корпусов — задача номер один. Но я бы хотел посмотреть на ситуацию шире — что нужно сделать еще, чтобы оказывать на самом высоком уровне помощь жителям Тракторозаводского, части Краснооктябрьского и Дубовского районов,— ответил глава региона. 

Губернатор отметил, что «с кадрами здесь все шикарно».

— В течение следующих пяти лет, начиная с 2024 года, мы должны создать здесь лечебное учреждение, отвечающее самым высоким стандартам. Мы бы давно начали работать по этой больнице, в связи с ковидом были вынуждены отложить. Но время пришло. Давайте реализуем мечту, — призвал Бочаров. 

Глава области поставил дополнительные задачи и выразил уверенность, что многопрофильная больница по итогам пятилетней программы станет одной из ведущих клиник Волгоградского региона. Андрей Бочаров отметил, что решения должны касаться не только переноса с Нижнего Тракторного офтальмологического и лор-отделений. Важно продумать, какие еще необходимы дополнительные службы — техническое задание с учетом предложений коллектива учреждения, комитета здравоохранения должно быть сформулировано до конца 2023 года. 

Губернатор поручил совместно с главой города проработать вопросы по расширению территории, организации парковочных пространств и подъездных путей. Также необходимо учесть планы по развитию больницы при формировании регионального бюджета.

Андрей Бочаров осмотрел помещения, в которых уже ведутся активные работы. В терапевтическом корпусе меняют кровлю, а также капитально обновляют палаты в правом крыле. За счет увеличения площади для комфорта пациентов в палатах организуют отдельные санузлы. В хирургическом корпусе помимо работ по приведению в порядок кровли, подвала, замене инженерных сетей, по передовым стандартам оборудуют две общехирургические и две травматологические операционные по принципу чистых помещений с расширением возможности малотравматичной лапароскопической помощи. 

Кроме того, планируется дооснащение больницы современной медицинской техникой — закупают около 70 единиц оборудования: ангиографическую рентгеновскую систему С-дуга, эндоскопическую и артроскопическую стойки, наркозные аппараты, УЗИ, фиброларингоскоп, электрокоагуляторы, мониторы, операционные столы и многое другое.  

Напомним, клиническая больница № 4 — это крупный многопрофильный стационар для оказания экстренной и специализированной помощи, в структуре которого функционируют 14 клинических отделений, 4 диагностических и отделение переливания крови. Учреждение было открыто в 1957 году как медсанчасть тракторного завода. Коллектив «четверки» — а это порядка 500 человек — выполняет свой долг даже в самых сложных обстоятельствах. Больница одной из первых в регионе была перепрофилирована под оказание помощи заболевшим СOVID-19. 

На заседании клинического совета губернатор Андрей Бочаров анонсировал поэтапное обновление медучреждения после завершения пандемии — с 15 мая 2023 года работы стартовали: ремонт терапевтического и хирургического корпуса будет выполнен до конца 2024 года.

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