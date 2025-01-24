Зашел в кафе и оставил вещи: в Волгограде загадочно пропал 64-летний строитель





В Волгограде при загадочных обстоятельствах пропал без вести 64-летний строитель. Мужчину последний раз видели 3 сентября 2024 года в кафе «Много мяса» на ул. Гоголя в Центральном районе. В заведении он купил еду, после чего его никто больше не видел. Документы и личные вещи остались в кафе.

Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, в настоящее время в производстве следственного отдела по Центральному району находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения Рафиса Расимовича Фарбаева. в связи с длительными поисками дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство.

– Разыскиваемый является уроженцем Республики Башкортостан, однако на территории Российской Федерации близких родственников у него нет, все они проживают в другом государстве, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской Наталия Рудник.

Зачем мужчина приехал в Волгоград 3 сентября, остается загадкой. Известно, что приехав в Волгоградскую область в августе 2023 года, он проживал на ул. Энгельса в городе Волжском. В городе-спутнике Волгограда он трудился в строительной компании.

Следователи просят всех, кто мог видеть мужчину, сообщать информацию по телефонам: 8-999-628-74-89, 8-937-567-84-29 или «02».

Приметы Рафиса Фарбаева: