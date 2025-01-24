Общество

Жители поселка под Волгоградом встали на защиту единственного катка от частной застройки

Общество 24.01.2025 12:14
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24.01.2025 12:14


Жители поселка городского типа Ерзовка Городищенского района Волгоградской области выступили в защиту спортивной площадки, расположенной в 18-ом квартале этого населенного пункта. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, люди переживают, что объект, который используется в зимнее время как каток, может пасть жертвой частной застройки, которая уже вовсю подпирает некогда любимое место для активной молодежи. 

– Теперь сюда можно пробраться только по узенькой дорожке между ограждением коттеджей и нашего катка, – констатируют жители. – Мы боимся, что скоро и на месте нашей площадки  появятся частные дома. А куда идти молодежи, что ей делать? В нашем поселке не так много вариантов, где можно заняться спортом и с пользой провести время. 

По словам собеседников информагентства, эту площадку в свое время возвели сами жители, так как отродясь в Ерзовке не было ни футбольного поля, ни турников. А до появления коттеджей у жителей имелось еще небольшое пространство для отдыха с детьми – лужайка и песочница в окружении зелени за катком. Правда, частная застройка отобрала у людей и эту малость. 

Чтобы не допустить исчезновения и единственного катка, ерзовцы обратились в районную прокуратуру за помощью. В надзорном органе в свою очередь подготовили иск к администрации Ерзовского городского поселения с требованием принять объект на баланс муниципалитета. 


Глава Ерзовки Сергей Зубанков, к которому корреспондент информагентства обратился за комментарием, заверил, что площадка, которая используется как каток, не будет отдана под жилищную застройку. Данная территория, заверил он, не входит в перечень земель под ИЖС. 

Зубанков также подтвердил, что в настоящее время в районном суде рассматривается заявление прокуратуры к администрации поселка с требованием принять каток на баланс муниципалитета. Однако, по словам Сергея Зубанкова, это невозможно, так как спортплощадку возводили сами жители без соблюдения необходимых строительных норм.

Фото читателей V102.RU

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