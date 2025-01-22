Под Волгоградом открыли памятник невыпавшему снегу

Общество 22.01.2025 21:07
0
22.01.2025 21:07
Сегодня, 22 января, в Волжском Волгоградской области, в арт-парке «Ultra-100» появился новый креативный арт-объект - «Памятник снежку». Как сообщили V102.RU в администрации города, целью проекта является привлечение внимания волжан к масштабной проблеме смены климата и желание повлиять на местных жителей, чтобы каждый из них задумался о своем воздействии на окружающую среду.
Напомним, изначально открытие памятника для увековечения безвременно растаявшего, а также не выпавшего снега было запланировано на 17 января. Однако затем мероприятие перенесли. Сооружение выполнено в стиле объектов арт-парка и представляет из себя металлическую конструкцию в виде неровного шара.
К сожалению, снега, действительно, ни в этом году, ни в конце прошлого жители Волжского почти не видели. Прогнозы синоптиков также неутешительны - обильного снегопада пока ждать не стоит.
Скриншот видео администрации Волжского
Волгоградцы поддержали запуск бесплатных шаттлов к ЦПКиО22.01.2025 22:05
Общество 22.01.2025 22:05
Первые новогодние щепки привезли в приют под Волгоградом22.01.2025 21:41
Общество 22.01.2025 21:41
Волгоградцев шокировал опустевший Selgros22.01.2025 20:32
Общество 22.01.2025 20:32
В Дубовке Волгоградской области простились с добровольцем Денисом Ягодиным22.01.2025 19:42
Общество 22.01.2025 19:42
Снег появился в прогнозе волгоградских синоптиков на ближайшие дни22.01.2025 18:42
Общество 22.01.2025 18:42
В Волгограде из-за реконструкции ЦУМа сменили место пленения Паулюса22.01.2025 18:28
Общество 22.01.2025 18:28
В Волгограде со второй попытки надеются найти работников в исторический зал обкома КПСС22.01.2025 18:02
Общество 22.01.2025 18:02
Волгоградцам рассказали о предоставлении налоговых льгот в 2025 году22.01.2025 17:37
Общество 22.01.2025 17:37
В Волгограде открылся первый в регионе центр помощи бывшим заключенным22.01.2025 17:16
Общество 22.01.2025 17:16
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Евгением Марусиком22.01.2025 16:33
Общество 22.01.2025 16:33
В Волгограде сбежавших из дома детей нашли в ТЦ «Мармелад»22.01.2025 15:50
Общество 22.01.2025 15:50
Под Волгоградом простятся с бойцом с позывным «Барс»22.01.2025 15:37
Общество 22.01.2025 15:37
Бойца СВО из Волгоградской области наградили медалью Жукова22.01.2025 15:17
Общество 22.01.2025 15:17
Совет молодёжи ЕвроХим-ВолгаКалия посетил первооткрывателя Гремячинского месторождения22.01.2025 14:31 Реклама
Общество 22.01.2025 14:31 Реклама
В Волгоградской области под поезда попали шесть человек22.01.2025 13:59
Общество 22.01.2025 13:59