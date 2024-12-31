Общество

«Было ощущение, что знаем друг друга сто лет»: проводники рассказали о встрече Нового года в вагоне поезда

Общество 31.12.2024 16:49
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31.12.2024 16:49


Новогодняя ночь под стук колес. Кто-то сочтет это романтикой, а кто-то – неудачным стечением обстоятельств. Как бы то ни было, в праздничный день десятки поездов везут пассажиров в разные уголки страны. Как проходят их путешествия, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у волгоградских проводников. 

Пока большинство волгоградцев возвращались домой с полными пакетами продуктов и спешно нарезали Оливье, проводник Денис готовил к отправке вагон поезда «Саратов – Имеретинский курорт». 

В тот день пассажиры заходили в поезд с улыбкой, шутками. Сразу после отправления многие из них начали наряжать вагон – развесили гирлянды и мишуру, поставили елки. Представляете эту атмосферу? – рассказывает волгоградец. – Уже вечером мы с коллегой нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и в таком виде прошли по вагону. А в 23:55, сразу после отправления со станции Сальск, все начали поздравлять друг друга с наступающим. 


Свой рабочий Новый год проводник из Волгограда до сих пор вспоминает с улыбкой. По словам молодого мужчины, в этой поездке все пассажиры настолько быстро нашли друг с другом общий язык, что, казалось, рядом с тобой едут давние знакомые и добрые приятели. 

Всю дорогу меня не покидало ощущение, что я давно знаю каждого из этих людей. В новогоднюю ночь каждый второй приглашал нас на чай, собирая настоящие праздничные столы. С салатами, жареной курицей, сладостями. Кто-то напевал песни, кто-то играл в настольные игры. Естественно, в приличные. Одним словом, необыкновенная энергетика. На конечной станции в Адлере люди выходили со словами: «У нас еще никогда не было такой веселой и доброй поездки». И это на самом деле очень ценно для нас, ведь далеко не каждый пассажир говорит проводникам приятные слова. 

Выбирая между Новым годом за праздничным столом в компании героев «Иронии судьбы» или рабочей сменой, волгоградка Юлиана выбрала второе. 

– Дома встреча Нового года была достаточно однотипной, поэтому я с легким сердцем согласилась на рейс «Волгоград-Москва». По правде говоря, многие коллеги отказываются от работы в праздничные дни, и их не мотивирует даже повышенная ставка, – делится Юлиана. 


Вместе с проводницей новогоднюю ночь под размеренный стук колес встречали всего три пассажира купейного вагона. 

– Сначала все было очень тихо, и я даже решила, что в такой непривычной уху тишине и пройдет наша дорога. Но на станции молодая пара купила мороженого, открыла заготовленные запасы еды и пригласила меня в купе. Следом на «наш огонек» пришла и другая пассажирка – женщина средних лет. 

За ностальгическими разговорами о былых временах время летело незаметно. На минуту взглянув на телефон, случайные попутчики с удивлением обнаружили, что до Нового года осталось всего семь минут. 

Мы рассуждали, где могли бы быть, если бы судьба не привела нас именно сюда, в этот поезд до Москвы и решили, что, наверное, каждому из нас нужен был именно такой праздник. Теплый, душевный, лишенный всякого пафоса, – рассуждает проводница. – А через полчаса после боя курантов мы остановились на станции Борисоглебск и вышли из вагона. В этот момент небо заливала «радуга» фейерверков. Пассажиры из других вагонов, будто бы не чувствуя мороза, гуляли по платформе и поздравляли друг друга с праздником. Говорят, что никому из нас не стоит жить воспоминаниями. Но именно они греют душу, когда в моменты сильной усталости все вокруг теряет свои привычные краски. 

Виктория Чумакова

Фото: Геннадий Гуляев

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