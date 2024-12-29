Волгоградцы скорбят по жертвам чудовищного теракта на ж/д вокзале





В Волгограде сегодня, 29 декабря, вспоминают жертв террористического акта на железнодорожном вокзале. 11 лет назад в результате взрыва погибли 18 человек, напоминает V102.RU. Террорист-смертник подорвал себя в пункте досмотра вокзала.

В Волгограде сегодня, 29 декабря, вспоминают жертв террористического акта на железнодорожном вокзале. 11 лет назад в результате взрыва погибли 18 человек, напоминает V102.RU. Террорист-смертник подорвал себя в пункте досмотра вокзала.

В траурный день волгоградцы по традиции принесут цветы к памятному знаку, установленному при входе в здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1».Это была черная страница в истории Волгограда. Еще никто тогда не знал, что на следующий день в городе случится еще одна трагедия. Тогда террористка-смертница взорвет себя и убьет 16 пассажиров в троллейбусе №15а. На месте теракта был установлен памятный знак.