Общество

Построенную в обход Волгограда трассу-«мечту» показали с высоты

Общество 23.12.2024 19:52
0
23.12.2024 19:52


Администрация Волгоградской области опубликовала видео 25-километровой трассы с развязками и мостами, которую сегодня, 23 декабря, торжественно открыли в Городищенском районе, передает V102.RU.



Обход Волгограда, напомним, строится в несколько этапов. Общая протяженность этой трассы составит порядка 100 км. Пока введены в эксплуатацию 25 км, расположенные на стыке Советского района Волгограда и Городищенского района области. Участок включает в себя три новые транспортные развязки, 13 искусственных сооружений — восемь путепроводов и пять мостов, 17 водопропускных труб. Новая дорога соединяет две федеральные трассы Р-22 «Каспий» (направление на Москву), Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск, в том числе с выходом на региональную дорогу Качалино – Котельниково и к аэропорту «Гумрак».

На торжественной церемонии губернатор Андрей Бочаров отметил, что сегодняшнее событие - историческое, так как сбылась мечта волгоградцев об объездной дороге. Благодаря только первому этапу за пределы города выведут 8-16 тысяч транзитных автомобилей в сутки. 

Еще один участок обхода Волгограда строится в Красноармейском районе Волгограда и Светлоярском районе области. Его протяженность составляет 12 км. К реализации также готовится третий участок, а четвертый этап - к проектированию. 

Фото, видео: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.12.2024 19:29
Общество 23.12.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 17:23
Общество 23.12.2024 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 16:46
Общество 23.12.2024 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 16:30
Общество 23.12.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 15:46
Общество 23.12.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 14:50
Общество 23.12.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 14:09
Общество 23.12.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 13:59 Реклама
Общество 23.12.2024 13:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.12.2024 12:52
Общество 23.12.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 12:16 Реклама
Общество 23.12.2024 12:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.12.2024 10:43
Общество 23.12.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 10:37
Общество 23.12.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 09:48
Общество 23.12.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 09:18
Общество 23.12.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 08:33
Общество 23.12.2024 08:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:25
Стали известны подробности конфликта на АЗС под Волгоградом с цыганамиСмотреть фотографии
19:52
Построенную в обход Волгограда трассу-«мечту» показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Офицеры МВД выручили застрявшую на волгоградской трассе семейную паруСмотреть фотографии
19:26
Куда пойдут деньги? Утвержден бездефицитный бюджет Волгограда на 2025 годСмотреть фотографии
18:53
Суд заочно ужесточил наказание экс-владельцу «Красного Октября» ГерасименкоСмотреть фотографии
18:12
Андрей Бочаров снял с постов председателей трех комитетов обладминаСмотреть фотографии
17:50
Молодчики сняли на видео избиение подростка с отклонениями под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
«Из 12 рушится уже 4-й»: дом в историческом центре Волгограда теряет балконыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
Синоптики пообещали трехдневный каток в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно заплатить до Нового годаСмотреть фотографии
16:30
Ж/д переезд закроют в Ленинском районе 24 декабряСмотреть фотографии
15:46
Пассажирка рейса Москва – Беслан остается в кардиологии ВолгоградаСмотреть фотографии
15:20
Партия согласовала шестерых предложенных депутатами глав комитетов обладминаСмотреть фотографии
14:50
Вице-премьер России исполнил спортивную мечту школьника из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:41
Ходил без штанов по улицам, приставал к детям: педофил получил 15 лет строгого режима под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:25
Роспотребнадзор изымает из продажи опасные шпротыСмотреть фотографии
14:09
Открыт 25-километровый участок стратегической трассы обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградские волейболистки завершили 2024 год тремя поражениями в РязаниСмотреть фотографии
13:59
Миллионы часов и километров: Drivee подвел итоги года в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:24
Не успевший на техосмотр кроссовер выгорел дотла под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:23
Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за больного пассажираСмотреть фотографии
12:52
«Здесь никто не пиарится»: волгоградец стал добровольцем по расчистке пляжей Анапы от мазутаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Волгоградка жестоко расправилась с ухажёромСмотреть фотографии
12:17
Волгоградка Дарья Антонова выиграла международный турнир по дзюдоСмотреть фотографии
12:16
Куда волгоградцам переехать за большими перспективамиСмотреть фотографии
12:02
В поселке Волжского пенсионер обгорел при пожаре в гаражеСмотреть фотографии
11:01
СК: толпа цыган избила битами мужчину на автозаправке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Жители Волгограда могут оплатить услуги ЖКХ до новогодних праздниковСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области у фермера обнаружили производство сомнительной сметаныСмотреть фотографии
10:37
Андрей Бочаров озадачил подчиненных после Прямой линии ПутинаСмотреть фотографии
 