Построенную в обход Волгограда трассу-«мечту» показали с высоты

Администрация Волгоградской области опубликовала видео 25-километровой трассы с развязками и мостами, которую сегодня, 23 декабря, торжественно открыли в Городищенском районе, передает V102.RU.





Обход Волгограда, напомним, строится в несколько этапов. Общая протяженность этой трассы составит порядка 100 км. Пока введены в эксплуатацию 25 км, расположенные на стыке Советского района Волгограда и Городищенского района области. Участок включает в себя три новые транспортные развязки, 13 искусственных сооружений — восемь путепроводов и пять мостов, 17 водопропускных труб. Новая дорога соединяет две федеральные трассы Р-22 «Каспий» (направление на Москву), Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск, в том числе с выходом на региональную дорогу Качалино – Котельниково и к аэропорту «Гумрак».

На торжественной церемонии губернатор Андрей Бочаров отметил, что сегодняшнее событие - историческое, так как сбылась мечта волгоградцев об объездной дороге. Благодаря только первому этапу за пределы города выведут 8-16 тысяч транзитных автомобилей в сутки.

Еще один участок обхода Волгограда строится в Красноармейском районе Волгограда и Светлоярском районе области. Его протяженность составляет 12 км. К реализации также готовится третий участок, а четвертый этап - к проектированию.

Фото, видео: администрации Волгоградской области