

Сотрудники областной Госавтоинспекции – лейтенанты полиции Никита Серебряков и Алексей Королёв – оказали помощь семейной паре, которая вечером 16 декабря в Волгоградской области оказалась в затруднительном положении на трассе из-за поломки автомобиля. Полицейские не только обогрели людей, но и помогли с заменой колеса.

Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, о случае на автодороге сообщил руководству Главка само автомобилист.

– Вечером 16 декабря житель нашей области вместе с супругой на автомобиле двигались по трассе Р-22 «Каспий» в сторону Волгограда, когда в Иловлинском районе произошли неполадки – прокол шины. И хотя в багажнике было запасное колесо, установить его было невозможно по причине отсутствия баллонного ключа. Сотрудники облГАИ, заметив стоящий на обочине автомобиль, поинтересовались причиной остановки. Водителю и его супруге они предложили выпить горячий чай и помогли заменить колесо. Убедившись, что автомобиль находится в исправном состоянии, офицеры продолжили нести службу, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.