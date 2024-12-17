Общество

В зооприюте Волгограда появился новый львенок из Махачкалы

Общество 17.12.2024 14:04
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17.12.2024 14:04


Волгоградские зоозащитники приютили львенка по имени Дина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на зооцентр «Дино», нового жителя приюта волонтеры привезли из Махачкалы. 



- Встречайте, Диана. Мы тоже в шоке. Пару недель назад были переговоры по поводу львенка. Махачкала, мужчина продавал прям через сторис. Волонтеры начали переговоры, пошёл шантаж, что нашёлся другой покупатель и всё в таком духе. В общем волонтёры выкупили, кот дальше по рукам не пошёл, - объявили о новом обитателе центра волонтеры «Дино».

В зооцентре добавили, что львенка временно поместили в теплый вагончик, где она будет находится до стерилизации. После того как она подрастет, её поселят к другим львам. Маленькой львице по  оценке специалистов около 2,5 месяцев.  

Видео зооцентра «Дино» VK.com»

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