Общество

Волгоградцы сыграли «Ауфтакт» для Пахмутовой по ее рукописным нотам

Общество 09.12.2024 21:04
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09.12.2024 21:04


Педагоги и воспитанники детской школы искусств №1 в микрорайоне Бекетовка Кировского района Волгограда, где когда-то училась Александра Пахмутова, подготовили для нее видеоподарок. Музыканты, сообщает ИА «Высота 102», сыграли известное произведение «Ауфтакт» по рукописным нотам композитора. 

Как рассказали в школе информагентству, ноты Александра Николаевна преподнесла в дар более 10 лет назад во время своего визита в город-герой совместно с супругом Николаем Добронравовым. Все это время ценный подарок хранился в школе и ждал своего часа. 



 Идея исполнить для Александры Николаевны ее замечательные композиции пришла после юбилейного концерта  2 мая в Центральном концертном зале,   рассказал преподаватель детской школы искусств №1 Григорий Сипливец.  Я остался под глубоким впечатлением от концерта, он зажег огонь в моем сердце.  

По словам педагога, на съемки пятиминутного ролика у коллектива школы искусств ушли месяцы подготовки и упорных репетиций. 


  Сразу после концерта, прошедшего в мае, мы начали нашу подготовку. В конечном итоге ушло почти четыре месяца,  вспоминает Григорий Сипливец.   По дороге на репетиции я каждый день проезжал улицу, где раньше жила Александра Николаевна… Понимаете, мы просто мы не могли сыграть плохо для нее. 

Как сообщает ИА «Высота 102», Александра Пахмутова уже успела оценить труды земляков. 

  Дорогие друзья! Спасибо вам большое за прекрасное поздравление! Желаю больших успехов вам, вашему педагогу. Всего самого вам доброго! Спасибо!    такие слова Александра Николаевна адресовала волгоградцам сегодня. 

К слову, на этом преподавательский состав и ученики школы искусств в Бекетовке не думают останавливаться. В скором времени волгоградцы планируют снова порадовать легендарного композитора исполнением произведения «Поклонимся великим тем годам». 

Видео: ДШИ №1

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