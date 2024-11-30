Общество

В России за самовыгул собак заводчиков накажут рублём

Общество 30.11.2024 21:07
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30.11.2024 21:07


30 ноября президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», заводчиков обяжут обеспечить надлежащий уход за питомцами и оказание современной ветеринарной помощи.

Кроме того, отдельно в документе прописан запрет на самовыгул собак. Теперь безнадзорно бродящее животное может обойтись владельцу в копеечку. Для граждан будут действовать штрафы от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических — от 15 до 30 тыс. рублей.

Отметим, освобождён от ответственности заводчик может быть лишь в том случае, когда данное нарушение произошло не по его вине, а из-за неправомерных действий третьих лиц.

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