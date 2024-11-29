



Жительница Волгограда Наталья Литвинова в компании с другими туристами из России объявила голодовку, находясь на круизном лайнере Swan Hellenic Diana. Как сообщила россиянка в видео, опубликованном телеграм-каналом Baza сегодня, 29 ноября, причиной послужило неисполнение обязательств туристической компанией, которая обещала доставить туристов в Антарктику. На деле из-за поломки лайнер следует прямиком в Аргентину.





Как рассказала волгоградка, на путешествие она копила длительное время. В итоге тур обошелся ей в 1,2 млн рублей. Отправившись в вояж, женщина рассчитывала на яркие эмоции и, судя по жизнерадостным сториз в социальных сетях, поначалу все шло именно так, как мечтала Наталья. Однако, вскоре после того как лайнер Swan Hellenic Diana вышел в море из Кейптауна, начались проблемы.

– По плану корабль должен был дойти до Антарктиды и 3-го декабря закончить свое плавание в аргентинской Ушуайе. Однако, через несколько дней пути капитан сообщил о поломке одного из двигателей. Судно замедлилось, но продолжило движение, несмотря на неисправность. Из обещанных 15 высадок пассажиры успели выйти на сушу лишь три раза (да и то, отдыхающим предложили лишь короткие экскурсии). Кроме этого, капитан объявил, что судно не сможет зайти в Антарктику и направляется прямиком в Аргентину, – сообщает Baza.

Сообщается, что компания обещала возместить туристам 50% стоимости поездки или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. Однако, к настоящему времени подобные туры уже подорожали в два раза.

По данным Baza, российские туристы – двое жителей Екатеринбурга и волгоградка Наталья – голодают уже третьи сутки. У людей уже отмечается ухудшение самочувствия, однако останавливаться они не планируют.

Фото, видео: t.me/bazabazon