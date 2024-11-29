Общество

В Волгограде УК расплатится за разбитый фасадным камнем автомобиль

Общество 29.11.2024 11:44
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29.11.2024 11:44


С управляющей компании в пользу волгоградца взыскан материальный ущерб за упавший на автомобиль облицовочный камень. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, ООО «СетиКом» должно будет выплатить 173 700 рублей за восстановительный ремонт, возместить судебные расходы в размере 4774 рубля, а также 6 тысяч за проведенную экспертизу. 

Автомобиль волгоградца был поврежден в середине января 2024 года выпавшим из кладки облицовочным камнем около дома №98 по проспекту Ленина. 

Суд установил, что управляющая компания, согласно перечню работ по текущему ремонту дома, должна была проводить мелкий ремонт фасадов, а также восстанавливать архитектурные элементы здания. Однако невыполнение ответчиком данных работ привело к повреждению автомобиля и причинению ущерба его владельцу. 

Решение Краснооктябрьского суда не вступило в законную силу. 

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