В Волгограде УК расплатится за разбитый фасадным камнем автомобиль

С управляющей компании в пользу волгоградца взыскан материальный ущерб за упавший на автомобиль облицовочный камень. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, ООО «СетиКом» должно будет выплатить 173 700 рублей за восстановительный ремонт, возместить судебные расходы в размере 4774 рубля, а также 6 тысяч за проведенную экспертизу.

Автомобиль волгоградца был поврежден в середине января 2024 года выпавшим из кладки облицовочным камнем около дома №98 по проспекту Ленина.

Суд установил, что управляющая компания, согласно перечню работ по текущему ремонту дома, должна была проводить мелкий ремонт фасадов, а также восстанавливать архитектурные элементы здания. Однако невыполнение ответчиком данных работ привело к повреждению автомобиля и причинению ущерба его владельцу.

Решение Краснооктябрьского суда не вступило в законную силу.