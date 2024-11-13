



В Волгоградской области деятелям культуры увеличат размер вознаграждения за доблестный труд и успехи в литературе, изо, архитектуре, а также в культурно-просветительной деятельности. Как сообщает ИА «Высота 102», региональные власти внесли поправки в закон о государственных премиях, предусматривающие рост выплат с 200 до 500 тыс. рублей.

Кроме того, проект вносит новую номинацию «народное творчество».

- В рамках предлагаемой к установлению номинации предусматривается, что государственная премия может быть присуждена за создание проектов, произведений, являющихся вкладом в сохранение и развитие национальных культур народов Российской Федерации, - говорится в пояснительной записке к документу.

Также предлагается установить три новые номинации в сфере архитектуры: «архитектурный объект», «благоустройство городской и ландшафтной среды», «объект реставрации».

Отметим, по информации комитета культуры Волгоградской области, средства на увеличение премий, а также расширение количества номинаций уже заложены в проект бюджета на 2025 год и не потребуют ассигнований сверх уже заложенных ведомством расходов. Утвердить новые положения закона предстоит региональным депутатам.