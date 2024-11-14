Мокрый снег с дождем придет в Волгоградскую область в конце недели





В конце предстоящей недели синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождем на территории Волгограда и области. По информации Волгоградского ЦГМС, осадки ожидаются 15 и 16 ноября. При этом в регионе сохранится теплая погода для нынешнего времени года.

Днем 14 ноября в отдельных районах области ожидается местами небольшой дождь. Температура воздуха в этот деньпрогреется максимально до +6º.

Небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем ожидаются также в ночь на 15 ноября. Местами туман, ночью и утром прогнозируется образование гололедицы. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днём составит +5º, в отдельных южных районах до +7º.

В субботу, 16 ноября, также стоит ждать в отдельных районах мокрый снег и дождь. Ветер днем западного направления 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +2...+7º.