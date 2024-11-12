Волгоградку заставили выселить кошек и собак после жалоб соседей





В Тракторозаводском районе Волгограда суд обязал местную жительницу выселить всех животных после коллективной жалобы жителей многоквартирного дома на антисанитарию. Как сообщает V102.RU, неоднократные обращения волгоградцев в инстанции не привели ни к какому результату.

По словам жильцов, соседка не ухаживает должным образом за своими питомцами, а также не имеет на них ветеринарных свидетельств, в связи с чем из ее квартиры начал доноситься неприятных запах.

Кроме того, периодически квартиры, расположенные под жилплощадью женщины, не раз подвергались затоплению фекалиями и испражнениями животных, что неоднократно фиксировалось актами.

— В качестве доказательств нарушения своих прав истцы предоставили суду протокол испытаний атмосферного воздуха на лестничной площадке, где располагается квартира истцов и ответчика. Согласно результатам исследования, воздух превышает максимально-разовую предельную допустимую концентрацию по содержанию аммиака в 1,1-1,7 раза, что не соответствует требованиям СанПин, — рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

После всех обоснований суд предписал ярой любительнице животных выселить всех питомцев из квартиры, а также произвести дезинфекцию и дезинсекцию помещения, а также запретил ей в дальнейшем снова содержать животных в квартире.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.