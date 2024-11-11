Компания GRASS организовала высадку деревьев в рамках проекта #Грасслес, который длится четвертый год и уже посажено 260 000 деревьев по всей России. К 2025 году производители моющих средств взяли на себя ответственность высадить 300 000 деревьев.

Акция прошла при поддержке Волонтерского проекта «Школа Лесных Координаторов» и Движения Первых.

15 000 вязов стали будущим лесом близ города Калач-на-Дону уже 7 ноября. Погода как раз способствует улучшению приживаемости посадок в нашем сложном климатически регионе. Осенние осадки напитают почву влагой и молодые вязы приживутся на новом месте, окрепнув за зиму.

В Калачевском лесничестве на землях лесного фонда заранее подготовили почву: борозды, в которые будут высаживаться двухлетние сеянцы. Сотрудничество с лесничеством и высадки на территории лесного фонда является отличным примером того, как бизнес может помочь в улучшении земель, укреплении почвы и защиты от ветров сельскохозяйственных земель и дорог.

В рамках проекта по восстановлении лесов компании GRASS уже высажено 260 000 деревьев, также запущен проект по восстановлению и сохранению ресурсов Волги - выпущено уже 265 000 мальков рыб, открыты пункты для раздельного сбора отходов в городах, проводятся мероприятия по защите редких видов животных по всей России. Это малая часть проектов в рамках политики Устойчивого развития GRASS. Посадки лесов в засушливых регионах меняют климат в сторону благополучия для людей, проживающих на этих территориях. Каждое дерево здесь - защитный буфер людей от раскалённого солнца, пыльных бурь, опустынивания земель.

К посадке деревьев присоединились «Школа Лесных Координаторов» при поддержке общественного Движения Первых, школьники и студенты Калача-на-дону, а также жители Волгограда.

В дальнейшем для лучшей приживаемости растений будет проводиться агроуход, чтобы через несколько лет на месте высадки можно было увидеть настоящий лес.

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