



В Волгограде на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области назначена Юлия Рыжкова. Соответствующий Указ 6 ноября 2024 года подписал Президент России Владимир Путин. В город-герой Волгоград Рыжкова переедет из Саратовской области.

Известно, что в Саратове полковник внутренней службы Юлия Рыжкова до недавнего времени занимала должность начальника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России.

– Юлия Владимировна родилась в 1976 году в Саратовской области. Имеет два высших образования. Службу в органах внутренних дел начала в 2002 году в должности стажёра по должности инспектора отдела учётно-регистрационного контроля информационного центра при ГУВД Саратовской области. Позже занимала различные должности, в том числе руководящие, в ГУ МВД России по Саратовской области, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Также сообщается, что Рыжкова неоднократно награждалась различными ведомственными наградами.

Отметим, что это первое назначение женщины на руководящий пост в Главном управлении МВД России по Волгоградской области. До сих пор самый высокий пост в регионе занимала начальник отдела МВД России по Светлоярскому району Волгоградской области, полковник полиции Оксана Скибина-Комиссарова.

Фото: ГУ МВД России по Саратовской области, V102.RU