Общество

Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздник

Общество 10.11.2024 11:56
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10.11.2024 11:56


Сегодня, 10 ноября, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, передает V102.RU.

Поздравления принимают люди, которые круглосуточно стоят на страже порядка и закона, несут нелегкую службу, которая, как всем известно, и опасна и трудна.

В Волгограде накануне в ГУ МВД России по региону прошло торжественное мероприятие, на котором государственные и ведомственные награды были вручены наиболее отличившимся сотрудникам.

С праздником многочисленный коллектив поздравил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Дмитрий Вельможко. Он выразил слова благодарности за службу, пожелал успехов, здоровья и семейного благополучия.

Теплые слова с поздравлениями в адрес сотрудников ОВД прозвучали от начальника Управления ФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александра Ларина. В свою очередь он отметил эффективную и слаженную совместную работу по поддержанию правопорядка в регионе. 

ИА «Высота 102» присоединяется к многочисленным поздравлением в адрес сотрудников органов внутренних дел.

Справка.

День сотрудника органов внутренних дел празднуется в России ежегодно 10 ноября. С 1962 до 2011 года праздник отмечали как День милиции. С 1 марта 2011 года вступил в силу федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 он стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

Фото: V102.RU (архив)

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