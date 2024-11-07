Волжский драмтеатр назовут именем Вячеслава Гришечкина





Такую инициативу рассмотрели сегодня, 7 ноября, на заседании комиссии по присуждению городских наград в администрации Волжского. Как рассказали V102.RU в мэрии городского округа Волгоградской области, с ходатайством о присвоении учреждению имени заслуженного артиста РФ, который руководил Волжским драмтеатром девять лет, выступило руководство ВДТ. Сейчас дело известного актера продолжают его ученики — Андрей Васильев и Елена Токарева.

Кроме того, инициативная группа волжан выступила с просьбой увековечить имена участников специальной военной операции Владимира Мосиенко и Дмитрия Чередниченко, погибших в ходе выполнения боевых действий. Также от Общественной палаты Волжского поступило предложение назвать сквер по улице Советской именем автора официального гимна города и знака «Во славу города Волжского» и «Герб Волжского» Евгения Крюкова.







Данные предложения направят в городскую думу Волжского для рассмотрения.



Напомним, Вячеслав Гришечкин, известный по ролям в сериалах «Бригада» и «Солдаты», скончался в сентябре 2023 года на 62-м году жизни. В 1994 году Гришечкину было присвоено звание «Заслуженный артист России», а в 2013 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2015 году актеру вручили почетный знак за вклад в развитие Волжского.Сразу после смерти Гришечкина мэр Волжского Игорь Воронин заявил, что «будет правильно, если театр, созданный Вячеславом Гришечкиным, будет носить его имя».