В Волгограде упрямую матершинницу в суде усмирили штрафом

В Волгограде 32-летнюю нарушительницу порядка в суде оштрафовали за нецензурную брань во время заседания, передает V102.RU.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 84 Дзержинского судебного района женщину признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили штраф в сумме 1000 рублей.

По информации Дзержинского районного суда, женщина допустила нецензурное высказывание в адрес участника процесса.

- На законное требование председательствующего по делу о прекращении действий, нарушающих установленные в суде Правила, не реагировала, всячески препятствовала проведению судебного разбирательства. Реплики нарушительницы были многословными, в связи с чем судом в судебное заседание были вызваны судебные приставы по ОУПДС, - рассказали в районном суде.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.