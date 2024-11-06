Общество

В Волгограде упрямую матершинницу в суде усмирили штрафом

Общество 06.11.2024 21:36
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06.11.2024 21:36


В Волгограде 32-летнюю нарушительницу порядка в суде оштрафовали за нецензурную брань во время заседания, передает V102.RU.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 84 Дзержинского судебного района женщину признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили штраф в сумме 1000 рублей.

По информации Дзержинского районного суда, женщина допустила нецензурное высказывание в адрес участника процесса.

- На законное требование председательствующего по делу о прекращении действий, нарушающих установленные в суде Правила, не реагировала, всячески препятствовала проведению судебного разбирательства. Реплики нарушительницы были многословными, в связи с чем судом в судебное заседание были вызваны судебные приставы по ОУПДС, - рассказали в районном суде.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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