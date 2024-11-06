Общество

Образование будущего: в Волгограде прошел масштабный кейс-форум для учителей

Общество 06.11.2024 17:42
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06.11.2024 17:42


В Волгограде состоялось уникальное и масштабное событие – первый в городе кейс-форум «Учитель будущего». Он объединил более 450 представителей сферы образования – от педагогов и директоров школ до сотрудников профильного департамента в администрации. 
Мероприятие прошло в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», который стартует 1 января 2025 года, а также Всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».
– Я благодарю наших социальных партнёров за организацию этого уникального события, а также спикеров, которые приехали поделиться своими знаниями и навыками, – сказала в приветственном слове глава департамента по образованию администрации Волгограда Ирина Радченко. –  Считаю что, подобное мероприятие не только даст возможность обменяться опытом, но и поможет в дальнейшем создать активную образовательную среду в нашем регионе.
Кейс-форум был организован в рамках проекта «ВИВО Университет» при поддержке департамента по образованию администрации Волгограда, совместно с социальным партнером – компанией «Виво Маркет», а также Ассоциацией «ПСПиОН» и ООО «Сады Придонья». 

В ходе форума 11 ведущих российских и региональных экспертов в сфере конфликтологии, психологии, ораторского и актерского мастерства, коучинга и работы с нейросетями поделились с представителями педагогического сообщества практическими навыками, которые учителя смогут использовать в своей повседневной работе.
– Мир постоянно меняется, как меняются и требования к специалистам разного профиля, – подчеркнула идейный вдохновитель форума «Учитель будущего», автор образовательной программы «Стратегический менеджмент» при Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина Арина Шейгеревич. – Считаю, что сейчас важно дать возможность учителям развиваться, осваивать новые навыки и при этом становиться еще счастливее в своем деле.
Участников форума также приветствовал руководитель проекта «ВИВО Университет» и директор компании «Виво» Роман Ковалев: 
– Я рад, что мы собрались здесь не просто как партнеры, а как единомышленники, которые стремятся к профессиональному и личному росту. В наше время возможности для развития поистине безграничны, поэтому для нашей компании большая честь быть частью такого масштабного события и поддерживать проекты, направленные на развитие образования.
Одним из хедлайнеров мероприятия стал Валерий Гут, кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта (AQ) и психологического онлайн-университета Black Square. Он рассказал о ключевой роли адаптивного интеллекта для развития каждого человека и специалиста.
– Мы сейчас живём в таком мире, когда очень важно уметь перестраивать себя под разные внешние условия, – прокомментировал Валерий. – И было бы здорово, если бы в школах обучали подобным навыкам, помогающим грамотно работать с изменениями, происходящими вокруг.

Еще одним приглашенным спикером из Москвы стала Наталия Счеснович, автор федерального проекта МИРНое образование, кандидат педагогических наук, профессиональный конфликтолог, лингвист и учитель иностранных языков, в своем выступлении привела ряд практических примеров, как учителю правильно выстраивать коммуникацию со школьниками.
– Роль педагога сегодня несколько меняется в силу того, что источников получения знаний у современных учеников становится всё больше, — рассказала Наталия Счеснович. — Именно поэтому сейчас крайне необходимы знание психологии, управления конфликтами и понимание того, как развивать ребёнка и помогать ему двигаться вперед. 
Наталия также отметила, что формат мероприятия получился на редкость удачным. С одной стороны, организаторам удалось найти идеальный баланс между официальным и неформальным освещением. А с другой – получилось сфокусировать внимание на тех темах, которые государственные институты квалификации в силу объективных причин пока не могут закрыть в полном объёме. 
Не менее важный аспект поднял учитель английского языка и куратор федерального телепроекта «КласснаяТема!» Андрей Федотов. Он говорил о том, как много возможностей открывается перед современным учителем. Как можно их использовать, чтобы улучшить взаимодействие с учениками и получать больше удовольствия от своей работы. 
– Я в восторге от коллег и хотел бы выразить благодарность организаторам, – поделился впечатлениями от мероприятия Андрей Федотов. – Всё сделано чётко и с душой, да ещё и в таких потрясающих локациях. Это сразу настраивает на усвоение информации и эффективную коммуникацию.
Также на форуме работали тематические секции. Здесь педагоги подробно обсудили важные для своей профессии вопросы: предотвращение профессионального выгорания, использование нейросетей в работе, роль учителя как наставника для учеников и другие темы.

Участники форума оценили не только масштаб мероприятия, но и современный формат, благодаря которому удалось грамотно совместить практический характер подачи информации и плодотворное общение. Организаторы форума уверены, что мероприятие станет значимым событием в жизни педагогического сообщества и будет способствовать повышению качества образования в регионе.
Фото предоставлено компанией «Виво Маркет».
Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneP411JhBcL

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