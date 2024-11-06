Семейную пару волгоградцев осудят за развод стариков на деньги

В Волгограде прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимых 26-летнего местного жителя и его 29-летней супруги, которые похитили у пенсионеров 950 тысяч рублей, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Обвиняемые работали по известной мошеннической схеме – под видом сотрудников полиции они звонили пожилым людям и требовали деньги за освобождение родственников, якобы ставших виновниками аварии. С 21 по 24 июля нынешнего года таким способом им удалось обмануть четырех пенсионеров на крупную сумму.

– Проверив материалы уголовного дела, прокуратура района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Советским районным судом, – уточнили в прокуратуре Волгоградской области.

Свою вину супруги признали полностью. Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.

Надзорным органом в интересах пенсионеров также предъявлены иски о взыскании ущерба.