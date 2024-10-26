Особый противопожарный режим отменили в Волгоградской области

Общество 26.10.2024 12:33
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26.10.2024 12:33
Соответствующее постановление подписано в администрации Волгоградской области накануне, 25 октября. Как передает V102.RU со ссылкой на документ, решение принято губернатором в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением пожарной опасности на территории региона. Противопожарный режим отменят с 28 октября. Ранее проектом документа предусматривался другой срок – 25 октября.Напомним, из-за действия в регионе особого противопожарного режима, который был введен 6 июня, жителям региона запрещалось посещать леса. Теперь этот запрет снят.
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