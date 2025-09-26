



26 сентября жители Волгоградской области вновь смогут увидеть в небе светящиеся объекты, выстроенные в прямую линию с практически идеальной геометрией. Астрономы предупреждают, что в данном «загадочном» явлении нет ничего необычного и связано оно с запуском очередной партии спутников Starlink американского предпринимателя Илона Маска.

Согласно данным сервиса starwalk.space, 26 сентября 2025 года в 07:26 по московскому времени космический корабль Falcon 9 стартовал с пускового комплекса SLC-4E в Калифорнии. Ракетоноситель должен доставить на орбиту планеты 24 интернет-спутника Starlink.

Как раз этот «поезд» из только выведенных в открытый космос аппаратов и смогут наблюдать волгоградцы.

Желающие увидеть объекты в ночном небе могут воспользоваться специальными мобильными приложениями, которые помогут «поймать» момент пролёта спутников именно над точкой, где находится пользователь, или же просто запастись терпением и провести время, наблюдая за ночным небом.

Отметим, после выхода на орбиту новой партии спутников Starlink их общая группировка достигнет 9766 аппаратов.