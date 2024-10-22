В Волгоградской области частник «прихватил» 8 га леса с землями колхоза

В Волгоградской области природоохранная прокуратура добилась изъятия у частного лица 8 га земель лесного фонда. Как сообщили V 102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, земли Камышинского лесничества каким-то образом оказались в собственности местного жителя.

В ходе проверки установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения, в состав которого незаконно включено 8 га земель лесного фонда Камышинского лесничества, был сформирован из долей колхоза «Красный Октябрь».

Согласно открытым данным, СПК «Красный Октябрь» в Камышинском районе находился в селе Лебяжье. Это предприятие было ликвидировано еще в 2005 году.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о признании формирования участка незаконным.

- Камышинским городским судом Волгоградской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Формирование участка признано незаконным, а право собственности гражданина на него в части наложения на земли лесного фонда отсутствующим, - сообщили в природоохранной прокуратуре.

Сведения об участке с теперь уже измененными границами внесены в ЕРГН.

Фото из архива V102.RU