



В преддверии Дня повара, который отмечается ежегодно 20 октября, оператор питания ООО «Виво Маркет» организовал фотосессию для трех династий поваров, которые уже не первый год работают в компании. «Виво» – это семейная компания, где работают семьями и для семей. В настоящее время здесь трудятся порядка 70 семей, среди которых есть и династии.

В день фотосессии у шеф-повара гимназии №5 Ворошиловского района Гаяне Кононовой был ещё и личный праздник — её день рождения. Выходные получились насыщенными на события. Гаяне начала работать в «Виво» более 10 лет назад, сначала она была буфетчицей. Затем её перевели в гимназию №5 на должность заведующей производством, а сейчас она работает там же шеф-поваром вместе со своей дочерью Марией.





– Я работаю поваром 4-го разряда, – рассказала Мария. – Закончила колледж ресторанного бизнеса на технолога. То, что я попала в школу – спасибо коронавирусу, потому что я собиралась идти работать в ресторан, а тогда как раз всё позакрывалось.

По словам Гаяне и Марии, самое приятное в их работе – это видеть, как дети с аппетитом едят и благодарят за еду. Для них это лучшая похвала, которая мотивирует продолжать готовить вкусные блюда.

Шеф-повар школы №113 Светлана Софронова пришла на фотосессию с дочерью Екатериной, которая работает вместе с ней, и внучкой Викой. Дружный женский коллектив с удовольствием позировал и дарил окружающим отличное настроение.

– Работать вместе с родным человеком очень хорошо, – рассказала Светлана. – Мы с дочерью прекрасно понимаем друг друга и можем быстро договориться, буквально с полуслова. Это очень помогает в работе, ведь мы обе знаем, насколько важна взаимопомощь и поддержка на кухне.





Светлана с Екатериной отмечают, что минувшим летом в столовой «Виво» сделал красивый ремонт и открыл школьное кафе, так что теперь на рабочем месте стало гораздо уютнее и приятнее. Да и вместе им работать очень удобно, потому что с полуслова понимают друг друга и могут в чём-то друг другу помочь.

Ирина и Дмитрий Трофимовы вместе трудятся в гимназии №3. Ирина прошла путь от повара и буфетчика до шеф-повара. В какой-то момент она предложила прийти и сыну – теперь он тоже повар в 3 школе.

– Вдвоём работать довольно интересно, у нас такая семейная атмосфера получается, – рассказал Дмитрий. – Хотя иногда, когда с головой уходим в приготовление какого-то блюда, хочется отдельного пространства, чтобы полностью сосредоточиться на текущей задаче.





– Мне нравится моя работа – и то, что делаю я, и то, как развивается компания, – поделилась Ирина. – В «Виво» постоянно ищут что-то новое и лучшее: в меню, в выпечке, напитках. Даже в подаче что-то интересное всё время придумывается. В этом году вот появились новые стаканчики, бумажные конвертики для бургеров, логотипы выпечки постоянно меняются.

Это мероприятие стало символом преемственности поколений и уважения к традициям. Кроме того, оно позволило укрепить корпоративную культуру и повысить мотивацию сотрудников.





Параллельно с фотосессией в социальных сетях стартовал флешмоб, организованный «Виво», в рамках которого ученики школ поздравляют поваров с их профессиональным праздником. В компании отмечают, что этот проект призван подчеркнуть важность профессии повара и выразить благодарность за их труд. Он также способствует популяризации семейных ценностей и укреплению связей между поколениями.

Таким образом, мероприятия, проведённые компанией «Виво Маркет», направлены на укрепление корпоративной культуры, повышение мотивации сотрудников, популяризацию семейных ценностей, укрепление связей между поколениями и выражение благодарности сотрудникам за их труд.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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