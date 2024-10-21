



Волгоградцы в преддверии новогодних праздников начали присматриваться к полкам с деликатесами для праздничного стола. Горожане надеются сэкономить и купить продукты про запас по приемлемым ценам. Но, сообщает ИА «Высота 102», даже за два месяца до Нового года подступиться к отдельным продуктам может уже далеко не каждый. Особенно шокируют ценники на традиционное праздничное лакомство россиян – красную икру. Всего за полгода – с августа 2024 года, по данным информагентства, этот продукт подорожал в магазинах Волгограда вдвое.

Так, самый бюджетный вариант в супермаркете «Перекресток» в Центральном районе – крошечная баночка зернистой икры – стоит сегодня 799 рублей. Подчеркнем, что указанный товар является самым доступным при том, что вес икры в банке составляет даже не 100, а всего 95 граммов. Остальные ценники давно перемахнули планку 1000 рублей за 100 граммов. Любителям дальневосточного деликатеса сетевики предлагают его по 1599 и 2599 рублей за 120 и 200 граммов соответственно.





Черную икру на прилавках волгоградских магазинов выставляют исключительно на верхних полках, как будто подчеркивая заоблачность цен. Не каждый покупатель дотянется до этих полок взглядом и очень редкий осилит 100 граммов деликатеса по цене от 5000 рублей. Смущенный увиденным покупатель скользит взглядом на полки на уровне глаз – те, где располагаются более «съедобные» варианты.

Однако же и более бюджетные версии икры – минтая, мойвы и сельди – тоже заметно прибавили в цене. Если еще пару месяцев назад 150 граммов такой икры можно было купить в пределах 100 рублей, то уже сейчас цены колеблются от 109 до 159 рублей.





В соседствующем с «Перекрестком» рыбном отделе ассортимент икры не велик, и цены здесь немногим ниже – за 200 граммов красной икры просят заплатить от 2180 рублей.

Стоимость красной икры в Волгограде, по информации продавцов, выросла только в сентябре почти на 25%.

– Ценники подскочили сразу, как кончилось лето, – рассказывают торговцы. – Икра как индикатор экономической ситуации в стране. Все дорожает – и она становится на вес золота.





– В прошлом месяце 200 граммов икры кеты стоило 1900 рублей, сейчас, как вы видите, она подорожала до 2400 рублей, икра горбуши тоже выросла до 2180 рублей. Продолжится ли рост к Новому году, неизвестно, но цены и впрямь стали набирать угрожающий для кошельков покупателей оборот. Многие уже сейчас отходят от витрин со словам "Как такое развидеть вообще?". А что будет дальше?... – делятся скучающие без покупателей продавцы.

Отметим, аналитики РБК прогнозируют к концу года стремительный рост цен и на рыбу. Отдельные виды рыбы на прилавках в магазинах могут подорожать на 20%, при том, что в октябре цены и без того выросли на 10%.