Общество

Как такое развидеть? Цены на красную икру в Волгограде выросли до 1,5 тыс руб. за 100 граммов

Общество 21.10.2024 18:01
0
21.10.2024 18:01


Волгоградцы в преддверии новогодних праздников начали присматриваться к полкам с деликатесами для праздничного стола. Горожане надеются сэкономить и купить продукты про запас по приемлемым ценам. Но, сообщает ИА «Высота 102», даже за два месяца до Нового года подступиться к отдельным продуктам может уже далеко не каждый. Особенно шокируют  ценники на традиционное праздничное лакомство россиян – красную икру. Всего за полгода – с августа 2024 года, по данным информагентства, этот продукт подорожал в магазинах Волгограда вдвое.  

Так, самый бюджетный вариант в супермаркете «Перекресток» в Центральном районе – крошечная баночка зернистой икры – стоит сегодня 799 рублей. Подчеркнем, что указанный товар является самым доступным при том, что вес икры в банке составляет даже не 100, а всего 95 граммов. Остальные ценники давно перемахнули планку 1000 рублей за 100 граммов. Любителям дальневосточного деликатеса сетевики предлагают его по 1599 и 2599 рублей за 120 и 200 граммов соответственно.  


Черную икру на прилавках волгоградских магазинов выставляют исключительно на верхних полках, как будто подчеркивая заоблачность цен. Не каждый покупатель дотянется до этих полок взглядом и очень редкий осилит 100 граммов деликатеса по цене от 5000 рублей. Смущенный увиденным покупатель скользит взглядом на полки на уровне глаз – те, где располагаются более «съедобные» варианты. 

Однако же и более бюджетные версии икры – минтая, мойвы и сельди – тоже заметно прибавили в цене. Если еще пару месяцев назад 150 граммов такой икры можно было купить в пределах 100 рублей, то уже сейчас цены колеблются от 109 до 159 рублей.


В соседствующем с «Перекрестком» рыбном отделе ассортимент икры не велик, и цены здесь немногим ниже – за 200 граммов красной икры просят заплатить от 2180 рублей. 

Стоимость красной икры в Волгограде, по информации продавцов, выросла только в сентябре почти на 25%. 

– Ценники подскочили сразу, как кончилось лето, – рассказывают торговцы. – Икра как индикатор экономической ситуации в стране. Все дорожает – и она становится на вес золота. 


– В прошлом месяце 200 граммов икры кеты стоило 1900 рублей, сейчас, как вы видите, она подорожала до 2400 рублей, икра горбуши тоже выросла до 2180 рублей. Продолжится ли рост к Новому году, неизвестно, но цены и впрямь стали набирать угрожающий для кошельков покупателей оборот. Многие уже сейчас отходят от витрин со словам "Как такое развидеть вообще?".  А что будет дальше?... – делятся скучающие без покупателей продавцы.

Отметим, аналитики РБК прогнозируют к концу года стремительный рост цен и на рыбу. Отдельные виды рыбы на прилавках в магазинах могут подорожать на 20%, при том, что в октябре цены и без того выросли на 10%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2024 21:36
Общество 21.10.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2024 20:55
Общество 21.10.2024 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2024 17:34
Общество 21.10.2024 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2024 16:14
Общество 21.10.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2024 15:41
Общество 21.10.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2024 15:00
Общество 21.10.2024 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2024 14:42
Общество 21.10.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2024 14:12
Общество 21.10.2024 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2024 13:37
Общество 21.10.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2024 08:52
Общество 21.10.2024 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2024 08:27
Общество 21.10.2024 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 21:03
Общество 20.10.2024 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 19:49
Общество 20.10.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 16:59
Общество 20.10.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 13:38
Общество 20.10.2024 13:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:36
В Волгоградской области 24 октября потеплеет до +15Смотреть фотографии
20:55
В Волжском наградили двух школьников за помощь в задержании преступникаСмотреть фотографии
20:25
Тело объеденной питомцами пенсионерки нашли в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:45
Почти 4 тысячи частных домов построили жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:32
Волгоградские врачи собрали раздробленный таз попавшей в ДТП женщиныСмотреть фотографии
19:01
Подписан закон о наделении Михайловки статусом муниципального округаСмотреть фотографии
18:01
Как такое развидеть? Цены на красную икру в Волгограде выросли до 1,5 тыс руб. за 100 граммовСмотреть фотографии
17:53
Два человека получили тяжелые травмы в ДТП на трассе Р-22 под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Не выгодно? Поезд Деда Мороза проедет мимо волгоградских детейСмотреть фотографии
16:26
Сбитая Toyota Land Cruiser 9-летняя девочка умерла в больницеСмотреть фотографии
16:14
Волгоградское ипотечное агентство берет в кредит люксовый кроссовер за 4,6 млнСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде инженер «Россети ЮГ» попался на взяткахСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области молодой маме не удалось разбогатеть на маткапиталеСмотреть фотографии
15:41
Пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде увезли в больницу №25Смотреть фотографии
15:12
В Волгограде маршрутка №56 протаранила столб: четверо пострадавшихСмотреть фотографии
15:00
«Стрит-ритейл» – старый сказ на новый ладСмотреть фотографии
14:42
Первый трамвай «Невский» заметили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
60-летняя волгоградка по-соседски вонзила нож в 38-летнего мужчинуСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде бронзового чекиста почистят за 3,1 млн рублейСмотреть фотографии
13:53
СК: друзья пытались спасти волгоградца, утонувшего в машине на АхтубеСмотреть фотографии
13:37
Силовики в поисках мигрантов добрались до ночных кабаков на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Потенциально опасную молочку обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:55
Под Волгоградом 41-летнего педофила отправили в колонию на 15 летСмотреть фотографии
12:30
Рыба в магазинах Волгограда подорожает до конца года на 20%Смотреть фотографии
12:09
Зазевавшийся водитель иномарки протаранил «ГАЗель» в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Daewoo Nexia с трупом внутри выловили из Ахтубы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
3,8 млн тонн зерновых и 670 тыс. тонн овощей собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде эвакуировали покупателей «Ленты»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Женский «Спартак» добыл две победы в родном бассейнеСмотреть фотографии
10:16
Пассажир иномарки погиб в ДТП с «Нивой» на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
 