В Волгоградской области селянка-«инвестор» влезла в кредитную кабалу

Удвоить денежные средства решилась 45-летняя безработная в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, женщина доверилась неизвестному специалисту по инвестированию, который позвонил ей по телефону с предложением заработать.

Жительница Николаевского района, поверив его обещаниям, оформила кредит. Затем по совету «наставника» эти деньги вместе со своими сбережениями она через мобильное приложение перевела на неустановленные счета. В итоге селянка лишилась почти 810 тысяч рублей.

- Обещанной прибыли, как и возврата собственных денег, она не дождалась. Женщина обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, - рассказали в главке.

В полиции напоминают, что не стоит верить обещаниям быстрого и легкого заработка. Мошенники используют различные схемы обмана, чтобы выудить у жертвы как можно больше средств.