В МВД рассказали о мошенниках под видом сотрудников полиции





Официальный представитель МВД России рассказала об алгоритме действий мошенников, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов, передает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Ирины Волк.

Чтобы будущая жертва клюнула на уловку, фейковые полицейские используют профессиональную терминологию и называют громкие должности и звания. В начале разговора они также могут добавить, что разговор записывается, и угрожают ответственностью за разглашение его содержания или отказ от сотрудничества.

Для убедительности злоумышленники используют подменные номера, которые похожи на контакты официальных структур, а иногда даже устраивают целое театральное представление, звоня по видеосвязи в форменном обмундировании с поддельными удостоверениями.

Далее собеседнику могут сообщить, что якобы возбуждено уголовное дело в отношении него или его родственников, либо о предстоящем уголовном преследовании. В последнее время аферисты используют уловку, сообщая о подозрительном переводе с банковского счета или карты с целью финансирования экстремизма или терроризма.

А далее фейковые сотрудники предлагают решить проблемы до возбуждения уголовного дела за денежное вознаграждение или перевести сумму на «безопасный» счет. Волк напомнила, что правоохранительные органы никогда не уведомляют о возбуждении уголовного дела по телефону, не используют для этого мессенджеры и видеозвонки, а также не имеют права присылать фотографии своих удостоверений и других документов.