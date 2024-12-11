Общество

В МВД рассказали о мошенниках под видом сотрудников полиции

Общество 11.12.2024 10:36
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11.12.2024 10:36


Официальный представитель МВД России рассказала об алгоритме действий мошенников, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов, передает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Ирины Волк.

Чтобы будущая жертва клюнула на уловку, фейковые полицейские используют профессиональную терминологию и называют громкие должности и звания. В начале разговора они также могут добавить, что разговор записывается, и угрожают ответственностью за разглашение его содержания или отказ от сотрудничества. 

Для убедительности злоумышленники используют подменные номера, которые похожи на контакты официальных структур, а иногда даже устраивают целое театральное представление, звоня по видеосвязи в форменном обмундировании с поддельными удостоверениями. 

Далее собеседнику могут сообщить, что якобы возбуждено уголовное дело в отношении него или его родственников, либо о предстоящем уголовном преследовании. В последнее время аферисты используют уловку, сообщая о подозрительном переводе с банковского счета или карты с целью финансирования экстремизма или терроризма. 

А далее фейковые сотрудники предлагают решить проблемы до возбуждения уголовного дела за денежное вознаграждение или перевести сумму на «безопасный» счет.  Волк напомнила, что правоохранительные органы никогда не уведомляют о возбуждении уголовного дела по телефону, не используют для этого мессенджеры и видеозвонки, а также не имеют права присылать фотографии своих удостоверений и других документов. 

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