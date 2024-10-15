Происшествия

Больше 1 млн рублей отдала волгоградка за замену сим-карты

Происшествия 15.10.2024 16:18
0
15.10.2024 16:18


В Волгограде 48-летняя местная жительница лишилась больше 1 миллиона рублей, попавшись на «удочку» мошенников с заменой сим-карты. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, жительнице Краснооктябрьского района по телефону сообщили, что у нее заканчивается срок договора на сим-карту и его необходимо продлить. Для этого волгоградке предложили перейти по ссылке, а потом убедили перевести деньги на номер, контролируемый мошенниками.

Женщина послушно все исполнила и потеряла свои сбережения. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.10.2024 14:35
Происшествия 15.10.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 10:38
Происшествия 15.10.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 09:47
Происшествия 15.10.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 09:37
Происшествия 15.10.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 09:25
Происшествия 15.10.2024 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 08:28
Происшествия 15.10.2024 08:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 07:50
Происшествия 15.10.2024 07:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2024 18:27
Происшествия 14.10.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2024 09:28
Происшествия 14.10.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2024 09:22
Происшествия 14.10.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2024 09:14
Происшествия 14.10.2024 09:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2024 21:32
Происшествия 13.10.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2024 19:42
Происшествия 13.10.2024 19:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2024 19:08
Происшествия 13.10.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2024 15:56
Происшествия 13.10.2024 15:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:09
Волгоградцы пристыдили чиновников глиняной дорогой на улице маршала ЖуковаСмотреть фотографии
16:50
Скандинавское хюгге в Новой МосквеСмотреть фотографии
16:41
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об утреннем туманеСмотреть фотографии
16:18
Больше 1 млн рублей отдала волгоградка за замену сим-картыСмотреть фотографии
16:03
Несостоявшуюся закладчицу приговорили в Волгограде к восьми годам колонииСмотреть фотографии
15:50
Мигрантам стало невыгодно жениться на россиянкахСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде с 5 ноября прекратят работать дачные автобусыСмотреть фотографии
15:14
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 разаСмотреть фотографии
14:35
Засмотрелся? Два ДТП подряд на пр. Ленина в Волгограде засняли дорожные камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
В Волгограде сорваны сроки строительства дороги на ул. Константина СимоноваСмотреть фотографии
13:49
В Волгоградской области сдали почти в 2 раза больше новостроекСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде подключили к отоплению 20% всех объектовСмотреть фотографии
12:39
Бородачей, избивших участника СВО, отправили в СИЗО под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
В Волгограде гастролерши из Рязани вытащили из матраса пенсионерки 2,5 млнСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгограде организуют масштабные поиски пропавшего в августе пенсионераСмотреть фотографии
11:38
Экологическая служба: ВТЗ переходит на возобновляемые источники энергииСмотреть фотографии
11:18
75% волгоградцев высказались за уменьшение количества трудовых мигрантовСмотреть фотографии
11:12
ВОЛМА приняла участие в Международном экономическом форуме «Сделано в России»Смотреть фотографии
11:11
Власти Волгограда отрапортовали о подаче тепла в каждый пятый МКДСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде от туристического налога освободят участников СВО и ветерановСмотреть фотографии
10:38
Проехавший на красный грузовик снес «ГАЗель» и две иномарки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
В Волгограде из заточения спасли обессиленную 85-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде за воровство электроэнергии владелец гостиницы заплатит 27 млнСмотреть фотографии
10:10
«Пытались согреться»: названа возможная причина гибели двух человек на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:47
Два человека погибли на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
В Михайловке иномарка сбила 9-летнего школьникаСмотреть фотографии
09:34
GRASS доставил гумпомощь жителям приграничных районов Курской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде прокуратура нашла нарушения в лечении измученного неизвестной болезнью ветерана боевых действийСмотреть фотографии
09:25
На юге Волгограда 7-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
09:24
В Котово сократили уроки в школах из-за холодаСмотреть фотографии
 