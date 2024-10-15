Больше 1 млн рублей отдала волгоградка за замену сим-карты

В Волгограде 48-летняя местная жительница лишилась больше 1 миллиона рублей, попавшись на «удочку» мошенников с заменой сим-карты. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, жительнице Краснооктябрьского района по телефону сообщили, что у нее заканчивается срок договора на сим-карту и его необходимо продлить. Для этого волгоградке предложили перейти по ссылке, а потом убедили перевести деньги на номер, контролируемый мошенниками.

Женщина послушно все исполнила и потеряла свои сбережения. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).