«Скоро не проедем»: в Волгограде горы веток перегородили дорогу

- Мусор из баков у нас убирают регулярно, - говорят горожане. – А вот ветки никто не вывозит. Горы растительного хлама уже сползли на дорогу и скоро по ней невозможно будет проехать.
По словам горожан, в администрации района, куда люди обращались с жалобами на захламление территории, им не могут сказать ничего конкретного, кто и когда уберет этот хлам. Волгоградцы считают, что чиновники нарушают постановление губернатора о действии в регионе особого противопожарного режима. Ведь горы веток могут вспыхнуть как спичка от любой искры, а от них могут загореться и расположенные рядом дома.
В администрации Волгограда разъяснили сложившуюся ситуацию.
- Работы по ликвидации несанкционированной свалки на данном участке неоднократно проводились муниципалитетом в текущем году, так, в очередной раз очистка проводилась в конце августа. В настоящее время прорабатывается вопрос очередной уборки данной территории, - прокомментировали в мэрии жалобы горожан.