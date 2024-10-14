«Скоро не проедем»: в Волгограде горы веток перегородили дорогу











Жители Краснооктябрьского района Волгограда пожаловались на захламление территории частного сектора растительными отходами. Как рассказали V102.RU волгоградцы, участок около контейнерной площадки на пересечении улиц Ульянова и Правды уже несколько месяцев завален горами веток, объемы которых угрожающе увеличиваются.

Сотрудники коммунальных служб напоминают горожанам о необходимости сохранять чистоту на общественных территориях и не выбрасывать мусор вне отведенных для этого мест, добавили в администрации города.





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говорят горожанеПо словам горожан, в администрации района, куда люди обращались с жалобами на захламление территории, им не могут сказать ничего конкретного, кто и когда уберет этот хлам. Волгоградцы считают, что чиновники нарушают постановление губернатора о действии в регионе особого противопожарного режима. Ведь горы веток могут вспыхнуть как спичка от любой искры, а от них могут загореться и расположенные рядом дома.В администрации Волгограда разъяснили сложившуюся ситуацию.- прокомментировали в мэрии жалобы горожан.