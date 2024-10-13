Волгоградцев ждет шестидневная неделя в конце октября

Общество 13.10.2024 07:34
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13.10.2024 07:34
В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя. Длинная неделя продлится с 28 октября по 2 ноября включительно, передает V102.RU со ссылкой на Минтруда . Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. После этого россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.Фото V102.RU
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