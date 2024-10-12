



В Волгоградской области пройдут масштабные учения. Как сообщает ИА «Высота 102», они состоятся с 14 по 19 октября в северной части региона, на территории полигона «Даниловский».

- На полигоне «Даниловский» с 14.10.2024 по 19.10.2024 (09:00 – 24:00) будут проходить занятия с боевой стрельбой, — рассказали журналистам в администрации Котовского района.

Отметим, власти просят местных жителей соблюдать меры безопасности и в случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов или других подозрительных предметов немедленно сообщить о находке по номеру 112.

Фото из архива ИА «Высота 102»