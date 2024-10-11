Уединиться в мегаполисе: волгоградцам стали доступны квартиры с террасами

Общество 11.10.2024 15:31
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11.10.2024 15:31
В российских городах наблюдается стремительный рост популярности квартир с террасами. За последний год количество запросов на приобретение подобной недвижимости увеличилось почти вдвое, такие форматы жилья пользуются большим спросом, поэтому схожие предложения в свободной продаже встречаются довольно редко. При этом тренд на экологичность и стремление к загородной жизни делают такие объекты привлекательными как для проживания, так и для инвестирования.
Где купить квартиру с террасой в Волгограде?
В новом жилом комплексе «Герои» на востоке Дзержинского района представлены эксклюзивные предложения — квартиры с террасами на первом этаже. Площади террас варьируются от 4,3 до 10 квадратных метров. Цена зависит от типа квартиры и площади. Например, стоимость квартиры площадью 31,96 квадратных метра в Волгограде составляет от 4,2 млн рублей. Стоимость квартиры с террасой 9,9 квадратных метра начинается от 4,95 млн рублей. Таким образом, за небольшую доплату вы получаете дополнительное полезное пространство. Трехкомнатный вариант с двумя санузлами и двумя гардеробными, а главное — с террасой в 10 квадратных метров можно приобрести за 9,8 млн рублей.
На сегодняшний день в ЖК «Герои» доступно лишь ограниченное количество квартир с террасами. Этот проект выделяется не только благодаря уникальному формату недвижимости, но и своей архитектурной концепции, напоминающей исторический центр Волгограда. Малоэтажная застройка создает особый шарм на фоне современных стеклянных высоток, а уютные и респектабельные трехэтажные дома делают это место идеальным для жизни, где можно насладиться красотой природы, находясь в своей квартире, окруженной зеленью.
Как использовать преимущества квартиры с террасой?
Собственная терраса — это уголок уюта для утренней чашки кофе или вечернего чаепития. Не каждый может позволить себе встречать рассвет за чашечкой ароматного напитка, наслаждаясь прекрасным видом. На террасе можно разместить изящный кованый столик и небольшой стул с удобной спинкой и теплой подушкой, и вам точно не захочется покидать это место.
Даже без помощи профессионального садовника на террасе своей квартиры можно создать летний или зимний сад. Несколько туй, вечнозеленые растения и горшки с лавандой украсят террасу и подарят новое приятное хобби. Если хочется легкого флера Италии, то можно разместить даже апельсиновое дерево, а в холодное время года для него всегда найдётся место в квартире.
Любители волгоградского солнца, могут насладиться его лучами на террасе, установив удобные шезлонги и принимая солнечные ванны в летние дни.
Квартиры с террасой открывают перед вами бесконечные возможности для организации пространства на свежем воздухе. Здесь можно создать уголок для отдыха, обустроить детскую площадку, организовать место для встреч с друзьями или даже оборудовать мини-офис. Выбор за вами! Это уникальная возможность наслаждаться прелестями загородной жизни, не отказываясь от комфорта городской квартиры.
Почему квартиры с террасами привлекательны для инвестиций?
Ограниченное предложение рождает стабильный спрос. Квартиры с террасами, которые пока являются редкостью на рынке Волгограда, пользуются высоким спросом и предлагаются по цене, превышающей стандартную на 10–20%. При этом стоимость террасы при покупке оказывается ниже, чем цена за квадратный метр в квартире, благодаря применению специального коэффициента. Таким образом, инвестиции в недвижимость с террасами представляют собой действительно перспективное вложение средств.
Строительство жилого комплекса «Герои» ведётся в Дзержинском районе Волгограда, в непосредственной близости от улиц Землячки, Расула Гамзатова и Космонавтов, недалеко от одной из главных транспортных артерий города — Второй Продольной магистрали, что позволяет добраться до центра Волгограда всего за 10 минут.
В шаговой доступности от ЖК «Герои» расположены остановки общественного транспорта, а также объекты социальной инфраструктуры, необходимые для комфортной жизни: крупный торгово-развлекательный центр «Мармелад», поликлиники, больницы, магазины и образовательные учреждения.
Рядом расположены общеобразовательные и дошкольные учреждения: лицей №8 «Олимпия» и №9, гимназия №11,детский сад №31. Кроме того, здесь же находится Спортивная школа по зимним видам спорта, Спортивная школа по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Также проектом планировки предусмотрено возведение дополнительных образовательных учреждений, которые будут включены в программы развития социальной инфраструктуры.
Узнать цены и забронировать свою квартиру с террасой можно в отделе продаж: Волгоград, ул. Советская, 28 или по телефону +7 (844) 220-57-85. Сейчас действуют выгодные условия на покупку такой недвижимости с большими скидками. Подробнее — на официальном сайте ЖК «Герои».
Реклама. ООО «МЕТРЫ» СЗ, ИНН 3443149125. Ссылка на проектную документацию на сайте Наш.дом.рф. Сайт: geroi34.ru.
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