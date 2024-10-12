



В Волгоградской области в преддверии новогодних праздников власти готовятся закупить подарки для детей. Как сообщает ИА «Высота 102», сладости должны получить 108 тыс. ребят. На эти цели из бюджета выделено 29,8 млн рублей. Соответствующий аукцион накануне был опубликован на Госзакупках.

Согласно техническому заданию, все кондитерские изделия будут выполнены по ГОСТу. Каждый подарок будет весить не менее 505 граммов и расфасован в картонную упаковку. В этом году ребят порадуют 35 видами сладостей.

Вся продукция должна быть свежей, произведённой не позднее 15 ноября 2024 года и поставлена заказчику до 15 декабря.

Отметим, компания-исполнитель госконтракта будет определена по итогу открытого аукциона в конце октября.