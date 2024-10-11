Общество

Интернет в новые дома: ЕвроХим-ВолгаКалий повышает качество жизни сотрудников и их семей

Общество 11.10.2024 16:32 Реклама
0
11.10.2024 16:32 Реклама


ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает активно развивать инфраструктуру жилого района «Дубовая Роща», построенного предприятием для сотрудников комбината в городе Котельниково. В рамках программы вовлеченности, направленной на улучшение качества жизни жителей нового района, подключен высокоскоростной интернет в доме по адресу улица Победы, 31. Этот шаг стал важной частью проекта по обеспечению новых домов качественной связью. 

Начальник отдела информатизации Роман Куфин: 

– Обеспечение интернет-соединением – важный шаг в создании комфортной среды для проживания. Для современных семей интернет служит не только средством связи, но и инструментом для удаленной работы, обучения и досуга.

ЕвроХим-ВолгаКалий внимательно реагирует на запросы своих сотрудников. Ранее в этом жилом районе начал работать первый продуктовый магазин. В скором времени в «Дубовой роще» планируется открытие второй очереди парка «Аксайская Дубрава», который станет местом для отдыха горожан, центром притяжения туристов. Новый парк будет оснащен современными зонами для отдыха и выгула собак, спортивными площадками и местами для проведения культурных мероприятий. 

Исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев: 

– Наша цель – не только достижение высоких производственных результатов, но и создание комфортных условий  для жизни и работы наших сотрудников. Мы стремимся сделать их повседневную жизнь лучше, продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы новый жилой район стал по-настоящему удобным и современным местом для яркой жизни.  

Фото: пресс-служба предприятия

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneP2zuJWR9j

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.10.2024 17:58
Общество 11.10.2024 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 17:46 Реклама
Общество 11.10.2024 17:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.10.2024 16:51
Общество 11.10.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 16:44
Общество 11.10.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 15:35
Общество 11.10.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 15:31
Общество 11.10.2024 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.10.2024 14:11
Общество 11.10.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 13:32
Общество 11.10.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 13:12
Общество 11.10.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 12:27
Общество 11.10.2024 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:41
Общество 11.10.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:34
Общество 11.10.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:26
Общество 11.10.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 10:01
Общество 11.10.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 08:31
Общество 11.10.2024 08:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:05
Кассация признала незаконным захват земли в акватории пруда под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
Водителей предупредили о ледяной корке на трассе под СаратовомСмотреть фотографии
17:58
Волгоградцы доставили в зону СВО автомобиль и два мотоциклаСмотреть фотографии
17:46
Заслуженные артистки РФ Анна Девяткина и Елена Барышева приглашают в «Итальянское путешествие»Смотреть фотографии
17:11
В Волгограде осудят мужчину убившего булыжником неприятеляСмотреть фотографии
16:51
С больницы №15 в Волгограде взыскали 150 тыс. рублей за страдания ребенкаСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде завершается благоустройство проспекта МеталлурговСмотреть фотографии
16:38
В Воронеже наглый волгоградец пытался угнать машину с АЗС: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Интернет в новые дома: ЕвроХим-ВолгаКалий повышает качество жизни сотрудников и их семейСмотреть фотографии
15:50
Опубликовано видео штурма СОБРом дома цыган под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде серия выстрелов испугала горожан возле ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Уединиться в мегаполисе: волгоградцам стали доступны квартиры с террасамиСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде задержаны члены банды Басаева и Хаттаба, напавшие на десантников в 2000 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
«СЭ»: сборная Сирии сыграет с россиянами матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:11
Концессионер поделился ближайшими планами благоустройства парка «Дружба: Волгоград — Баку»Смотреть фотографии
13:51
OMODA S5 – спортивный седан с передовыми технологиями в «АРКОНТ»Смотреть фотографии
13:42
В Иловле Волгоградской области цыгане снова напали на полициюСмотреть фотографии
13:32
В Дзержинском районе Волгограда в выходные подключат новый водоводСмотреть фотографии
13:12
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
В Волжском сгорела квартира: погибла женщинаСмотреть фотографии
12:27
Сбитого в Волгограде 16-летнего доставщика спасают в реанимации больницы №25Смотреть фотографии
11:41
В селе Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Дмитрия КульчеваСмотреть фотографии
11:34
В МВД назвали фейком визиты полицейских в квартиры волгоградцев для снятия биометрииСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде подготовят программу ремонта и развития облбольницы №1Смотреть фотографии
10:35
Недоброе утро: автомобиль такси рухнул в яму на улице Хрустальная в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работыСмотреть фотографии
10:05
На волгоградца возбудили дело за экстремистские посты в «ВКонтакте»Смотреть фотографии
10:01
Безголовую капусту высадили у амфитеатра в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
В Волгограде стали известны подробности жуткого ДТП с курьером на ПархоменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
Полицейский из Волжского попался на взятке в 250 тысяч за мигрантовСмотреть фотографии
 