ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает активно развивать инфраструктуру жилого района «Дубовая Роща», построенного предприятием для сотрудников комбината в городе Котельниково. В рамках программы вовлеченности, направленной на улучшение качества жизни жителей нового района, подключен высокоскоростной интернет в доме по адресу улица Победы, 31. Этот шаг стал важной частью проекта по обеспечению новых домов качественной связью.

Начальник отдела информатизации Роман Куфин:

– Обеспечение интернет-соединением – важный шаг в создании комфортной среды для проживания. Для современных семей интернет служит не только средством связи, но и инструментом для удаленной работы, обучения и досуга.

ЕвроХим-ВолгаКалий внимательно реагирует на запросы своих сотрудников. Ранее в этом жилом районе начал работать первый продуктовый магазин. В скором времени в «Дубовой роще» планируется открытие второй очереди парка «Аксайская Дубрава», который станет местом для отдыха горожан, центром притяжения туристов. Новый парк будет оснащен современными зонами для отдыха и выгула собак, спортивными площадками и местами для проведения культурных мероприятий.

Исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев:

– Наша цель – не только достижение высоких производственных результатов, но и создание комфортных условий для жизни и работы наших сотрудников. Мы стремимся сделать их повседневную жизнь лучше, продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы новый жилой район стал по-настоящему удобным и современным местом для яркой жизни.

Фото: пресс-служба предприятия