



19 октября в 17.00 театре «Царицынская опера» состоится новая программа, в которой прозвучат нетипичные для оперной классики произведения знаменитых итальянских композиторов. Атмосферный камерный концерт «Итальянское путешествие» (6+) решили представить зрителям заслуженные артистки России Анна Девяткина и Елена Барышева.

В программе в исполнении Анны Девяткиной и Елены Барышевой прозвучат романсы, песни и дуэты композиторов эпохи итальянского романтизма: Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло. Эти имена обычно ассоциируются с непревзойденными шедеврами оперного искусства, но на этот раз оперные Дивы представят их как тончайших и удивительных художников камерного жанра.

Примечательно, что из произведений получилась некая история, которая расскажет зрителям о любви, жизненных перипетиях, свойственных всем людям.

– Такие концерты объединяют, все мы живём одним и тем же – одна системы приоритетов, одни радости и горести, – подчеркнула Анна Девяткина. – В программе прозвучат романсы, песни, дуэты признанных оперных классиков. Музыка известных романтиков XIX века как квинтэссенция того непростого времени. На этих мелодиях держится оперная классика, они узнаваемы, и мы с удовольствием познакомим с ними своих зрителей. Все камерное творчество композиторов пронизано стилистикой итальянской музыки, солнцем, морем воздухом, атмосферой итальянского юга.

Идея концерта принадлежит Елене Барышевой, которая мечтала спеть вместе с Анной Девяткиной произведения итальянских композиторов. По словам режиссёра Татьяны Ниценко, оригинальная концепция программы, в которую включено выступление балерины Виктории Иржигитовой, позволит настроить на праздничную атмосферу.

Перед исполнением произведений солистки будут зачитывать переводы песен, погружая публику в смысл произведений. Анна Девяткина и Елена Барышева впервые исполнят дуэтом красивейшие композиции «Гребные гонки» Дж. Россини, «Рассвет» Р. Леонкавалло, «Brindisi» Дж. Верди. Авторы «Итальянского путешествия» утверждают, что атмосферная программа позволит насладиться музыкой и узнать новое о творчестве любимых композиторов.

Партию фортепиано в этот вечер исполнит концертмейстер Ирина Беленкова.

Фото предоставлено пресс-службой театра.

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