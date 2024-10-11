Общество

С больницы №15 в Волгограде взыскали 150 тыс. рублей за страдания ребенка

Общество 11.10.2024 16:51
0
11.10.2024 16:51


Красноармейский районный суд Волгограда взыскал с больницы №15 в пользу 12-летнего мальчика 150 тысяч рублей. Об этом, как передает V102.RU, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Установлено, что врач травматолог-ортопед травматологического пункта осмотрел обратившегося к нему ребенка с травмой руки после падения. У мальчика был перелом, но ему диагностировали ушиб с соответствующим лечением, что привело к осложнениям.

- У ребенка был перелом, в результате которого мальчик испытывал физические боли и нравственные страдания. Впоследствии в результате смещения костей ребенку потребовалась операция и длительный процесс реабилитации. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы степень тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего квалифицирована как средняя, - рассказала Черединина.

Исковое заявление о взыскании с медицинского учреждения в пользу ребенка компенсации морального вреда подала прокуратура. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.10.2024 17:58
Общество 11.10.2024 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 17:46 Реклама
Общество 11.10.2024 17:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.10.2024 16:44
Общество 11.10.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 16:32 Реклама
Общество 11.10.2024 16:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.10.2024 15:35
Общество 11.10.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 15:31
Общество 11.10.2024 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.10.2024 14:11
Общество 11.10.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 13:32
Общество 11.10.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 13:12
Общество 11.10.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 12:27
Общество 11.10.2024 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:41
Общество 11.10.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:34
Общество 11.10.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 11:26
Общество 11.10.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 10:01
Общество 11.10.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2024 08:31
Общество 11.10.2024 08:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:05
Кассация признала незаконным захват земли в акватории пруда под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
Водителей предупредили о ледяной корке на трассе под СаратовомСмотреть фотографии
17:58
Волгоградцы доставили в зону СВО автомобиль и два мотоциклаСмотреть фотографии
17:46
Заслуженные артистки РФ Анна Девяткина и Елена Барышева приглашают в «Итальянское путешествие»Смотреть фотографии
17:11
В Волгограде осудят мужчину убившего булыжником неприятеляСмотреть фотографии
16:51
С больницы №15 в Волгограде взыскали 150 тыс. рублей за страдания ребенкаСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде завершается благоустройство проспекта МеталлурговСмотреть фотографии
16:38
В Воронеже наглый волгоградец пытался угнать машину с АЗС: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Интернет в новые дома: ЕвроХим-ВолгаКалий повышает качество жизни сотрудников и их семейСмотреть фотографии
15:50
Опубликовано видео штурма СОБРом дома цыган под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде серия выстрелов испугала горожан возле ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Уединиться в мегаполисе: волгоградцам стали доступны квартиры с террасамиСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде задержаны члены банды Басаева и Хаттаба, напавшие на десантников в 2000 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
«СЭ»: сборная Сирии сыграет с россиянами матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:11
Концессионер поделился ближайшими планами благоустройства парка «Дружба: Волгоград — Баку»Смотреть фотографии
13:51
OMODA S5 – спортивный седан с передовыми технологиями в «АРКОНТ»Смотреть фотографии
13:42
В Иловле Волгоградской области цыгане снова напали на полициюСмотреть фотографии
13:32
В Дзержинском районе Волгограда в выходные подключат новый водоводСмотреть фотографии
13:12
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
В Волжском сгорела квартира: погибла женщинаСмотреть фотографии
12:27
Сбитого в Волгограде 16-летнего доставщика спасают в реанимации больницы №25Смотреть фотографии
11:41
В селе Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Дмитрия КульчеваСмотреть фотографии
11:34
В МВД назвали фейком визиты полицейских в квартиры волгоградцев для снятия биометрииСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде подготовят программу ремонта и развития облбольницы №1Смотреть фотографии
10:35
Недоброе утро: автомобиль такси рухнул в яму на улице Хрустальная в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Волгоградская область опустилась в рейтинге перспективной работыСмотреть фотографии
10:05
На волгоградца возбудили дело за экстремистские посты в «ВКонтакте»Смотреть фотографии
10:01
Безголовую капусту высадили у амфитеатра в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
В Волгограде стали известны подробности жуткого ДТП с курьером на ПархоменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:19
Полицейский из Волжского попался на взятке в 250 тысяч за мигрантовСмотреть фотографии
 