Красноармейский районный суд Волгограда взыскал с больницы №15 в пользу 12-летнего мальчика 150 тысяч рублей. Об этом, как передает V102.RU, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Установлено, что врач травматолог-ортопед травматологического пункта осмотрел обратившегося к нему ребенка с травмой руки после падения. У мальчика был перелом, но ему диагностировали ушиб с соответствующим лечением, что привело к осложнениям.

- У ребенка был перелом, в результате которого мальчик испытывал физические боли и нравственные страдания. Впоследствии в результате смещения костей ребенку потребовалась операция и длительный процесс реабилитации. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы степень тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего квалифицирована как средняя, - рассказала Черединина.

Исковое заявление о взыскании с медицинского учреждения в пользу ребенка компенсации морального вреда подала прокуратура. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU