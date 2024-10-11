В Волгограде серия выстрелов испугала горожан возле Волги





В Ворошиловском районе Волгограда прозвучало несколько десятков выстрелов. Как сообщает V102.RU, более 30 хлопков напугали местных жителей на улице Степана Разина возле Волги. Инцидент произошел накануне днем.





- 10 октября по улице Степана Разина произведено более 30 выстрелов. Каждый адекватный человек знает, что в черте города стрельба запрещена, - прокомментировала звуки на видео одна из местных жительниц.

После происшествия перепугавшиеся волгоградцы вызвали сотрудников полиции.

Как сообщает ИА «Высота 102», правоохранительные органы в настоящее время выясняют обстоятельства инцидента.

Видео: "Волгоград" / vk.com