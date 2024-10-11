Синоптики рассказали, когда в Волгограде выпадет первый снег





В Волгограде и области синоптики спрогнозировали на предстоящие выходные понижение температуры в ночное время до -7 градусов. Одновременно ряд онлайн-сервисов выдал информацию и о том, когда в регионе выпадет первый снег. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно предварительному прогнозу, это произойдет уже 19 октября.

На протяжении всей предстоящей недели – с 14 по 20 октября – в Волгоградской области ожидается пасмурная и дождливая погода. И если в понедельник и вторник осадки будут небольшими, то к середине следующей рабочей недели непогода разгуляется – 16 октября – в регионе ожидают затяжные дожди: выпадет до 10 мм осадков.

Сырая, пасмурная и ветреная погода сохранится до конца следующей недели. При этом в Волгоградской области к 19 октября похолодает до +7 градусов днем. В этот же день ожидается и первый снег. Впрочем, он, вероятнее всего, пройдет вперемешку с дождем.

Напомним, ранее Госавтоинспекция предупредила водителей о гололедице в предстоящие выходные на трассе в Саратовской области.