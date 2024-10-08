Общество

Минтранс предложил запретить водителям пользоваться навигаторами с ручным управлением

Общество 08.10.2024 20:25
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08.10.2024 20:25


С 1 марта 2025 года в России могут начать действовать новые правила дорожного движения, предусматривающие запрет водителям пользоваться электронными гаджетами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», под запрет может попасть самый широкий круг устройств, включая навигаторы.

- Запрещено пользоваться во время движения каким-либо устройством, не предусмотренным конструкцией машины и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения, — приводят журналисты цитату из проекта постановления правительства России, разработанного Минтрансом.

Отметим, разработанный федеральными чиновниками документ уже сейчас, на этапе общественных обсуждений, вызвал у экспертов большое количество вопросов. Специалисты считают, что использованные в проекте формулировки слишком всеобъемлющи и нуждаются в уточнении.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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