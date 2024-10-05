Мэрия махнула рукой на безопасность двух десятков мостов: суд вынес решение





Прокуратура в Волгограде в ходе проверки выявила безалаберное отношение к эстакадам, мостам и пешеходным переходам, которые, согласно реестру муниципального имущества, находятся в собственности муниципалитета. В частности, согласно выводам надзорного органа, по ряду объектов мэрией не соблюдаются требования законодательства о транспортной безопасности и о противодействии терроризму.

В частности, проведенной проверкой установлено, что мероприятия, предусмотренные ст. 6, 9 Федерального закона № 16-ФЗ в отношении указанных объектов не реализуются, обследование соответствующих объектов транспортной инфраструктуры, изучение реализуемых на них мер от угроз совершения актов незаконного вмешательства с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности не проводилось, паспорта безопасности не разработаны.

Как сообщает ИА «Высота 102», прокуратурой был подан иск в Центральный районный суд Волгограда с требованием устранить перечисленные нарушения.

Отметим, что согласно опубликованной в открытом доступе информации, в перечень транспортной инфраструктуры, оказавшейся без внимания властей, оказалось более 20 мостов, эстакад и переходов. В том числе: смотровая эстакада на ул. Матевосяна, пешеходный мост на ул. 62-й Армии, эстакада на площади Дзержинского, подземный переход на пр. Героев Сталинграда, мост к роднику на ул. Мушкетова, лестницы на острове Голодном, мост в Купоросной балке и многие другие объекты.

Интересно, что выступая против требований прокуратуры в суде, департамент городского хозяйства привел неубедительный для суда довод. В частности, чиновники настаивали на том, что причиной безалаберного отношения стало отсутствие технической документации на все транспортные объекты из списка.

– Согласно письму руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда, причиной непринятия мер к устранению выявленных нарушений является отсутствие технических паспортов на данные объекты транспортной инфраструктуры. Бездействие администрации, выразившееся в непринятии мер к исполнению законодательства о транспортной безопасности, свидетельствует о ненадлежащей организации работы в сфере профилактики терроризма и обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, в то время как сооружения транспортной инфраструктуры являются потенциальными объектами террористических посягательств, – настаивали в прокуратуре.

Изучив доводы всех сторон, судья Центрального районного суда Волгограда обязал администрацию города в течение полугода со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры, а именно: разработать паспорта безопасности и направить сведения в адрес Федерального дорожного агентства для внесения в реестр объектов транспортной инфраструктуры в отношении следующих объектов.