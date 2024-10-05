Общество

Под Волгоградом образовалась семикилометровая пробка из-за серии ДТП

Общество 05.10.2024 14:02
0
05.10.2024 14:02


Многокилометровая пробка образовалась сегодня, 5 октября, на мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, семикилометровый затор возник из-за серии ДТП. 

По информации очевидцев, автомобили стоят в глухой пробке на мосту от ТРК «Европа Сити Молл» до хутора Бурковский в Среднеахтубинском районе. Этому поспособствовали сразу несколько аварий на участках дорог в Краснослободске и Волгограде. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки затруднено движение в сторону Краснослободска. 

Скриншот Яндекс.Пробки

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.10.2024 16:00
Общество 05.10.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 15:36
Общество 05.10.2024 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 15:10
Общество 05.10.2024 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 14:28
Общество 05.10.2024 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 12:29
Общество 05.10.2024 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 11:59
Общество 05.10.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 10:13
Общество 05.10.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 09:51
Общество 05.10.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 08:53
Общество 05.10.2024 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2024 07:37
Общество 05.10.2024 07:37
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 19:43
Общество 04.10.2024 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 19:23
Общество 04.10.2024 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 18:38
Общество 04.10.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 17:22
Общество 04.10.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2024 16:58
Общество 04.10.2024 16:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:00
Волгоградские и Донецкие курсанты МВД приняли присягу на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
15:36
Сосуд Гигеи вернули на фасад больницы Фишера в ВолжскомСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров провел оперативное совещание и поздравил волгоградских учителейСмотреть фотографии
14:28
Андрей Бочаров проинспектировал реконструкцию стелы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
14:02
Под Волгоградом образовалась семикилометровая пробка из-за серии ДТПСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде на Третьей продольной перевернулась легковушка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Пара волгоградцев получила 20 лет на двоих за организацию нарколабораторииСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцам назвали выходные и праздники на 2025 годСмотреть фотографии
11:59
Бочарова сфотографировали в футболке с портретом фронтовика РоговаСмотреть фотографии
11:40
На полях под Волгоградом силовики собрали «урожай» нелегальных мигрантовСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области запретили промышленный вылов рыбыСмотреть фотографии
10:50
Волгоградка перевела на «безопасный счет» накопленные 3,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:13
Руководство следственного отдела побывало в школе №54 ВолгоградаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде 5 октября ограничили вход на Мамаев курганСмотреть фотографии
09:28
Уголовное дело завели после смерти 20-летнего волжанина под колесами NissanСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде одинокая женщина пролежала мертвой в квартире несколько днейСмотреть фотографии
08:53
Оперативников уголовного розыска отметили наградами в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:37
«Придумали некоего двойника»: в Волгограде пытались переписать историю знаменитого Дома ПавловаСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде ООО «УК ТЗР» не спешит ремонтировать крышу горевшей четырехэтажкиСмотреть фотографии
06:55
Дворняга поплатилась жизнью в Волжском из-за испустившего дух петухаСмотреть фотографии
21:07
В Волгограде врачи перинатального центра выходили 750-граммового малышаСмотреть фотографии
20:36
В «Ротор» из «Зенита» вернулся вратарь Иван ЛитвенокСмотреть фотографии
19:43
МЧС России предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
19:23
Четырёхдневный геомагнитный шторм обрушится 4 октября на ЗемлюСмотреть фотографии
18:38
Путин наградил волгоградских учителей, чиновницу и спасателяСмотреть фотографии
17:30
Заместители губернатора Бочарова коллективно сложили полномочияСмотреть фотографии
17:22
Гибель сотен тысяч мальков на ерике в Волго-Ахтубинской пойме сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
В Волгоградской области обезопасили ЛЭП для перелетных птицСмотреть фотографии
16:55
А принимали-то как? Под Волгоградом подрядчик смастерил для школы полукрышуСмотреть фотографии
16:34
В Дубовке суд обязал администрацию отремонтировать городской водопроводСмотреть фотографии
 