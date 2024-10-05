Под Волгоградом образовалась семикилометровая пробка из-за серии ДТП

Многокилометровая пробка образовалась сегодня, 5 октября, на мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, семикилометровый затор возник из-за серии ДТП.
По информации очевидцев, автомобили стоят в глухой пробке на мосту от ТРК «Европа Сити Молл» до хутора Бурковский в Среднеахтубинском районе. Этому поспособствовали сразу несколько аварий на участках дорог в Краснослободске и Волгограде.
По данным сервиса Яндекс.Пробки затруднено движение в сторону Краснослободска.
Скриншот Яндекс.Пробки