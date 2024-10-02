В Волгограде за 60 секунд проверили систему оповещения при угрозах





В Волгограде сегодня, 2 октября, прошла проверка работы системы оповещения населения при угрозах. Как сообщает ИА «Высота 102», длительность проверки составила не более минуты.

– Как и предупреждали, сирены включили в 10.40. Честно говоря, и кофе не успели заварить, как все стихло, – сообщают волгоградцы. – Но вот незадача – ни мы, ни соседи и не знаем, куда бежать в случае реальной угрозы. Почему бы профильным службам не провести разъяснительные встречи с населением? Для чего нам УК? Вот бы и доверили им эту работу.

Напомним, волгоградцев о проверке системы оповещения предупреждали заблаговременно. Сигнал тревоги прозвучал во всех муниципалитетах Волгоградской области.