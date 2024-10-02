Общество

В Волгограде за 60 секунд проверили систему оповещения при угрозах

Общество 02.10.2024 11:06
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02.10.2024 11:06


В Волгограде сегодня, 2 октября, прошла проверка работы системы оповещения населения при угрозах. Как сообщает ИА «Высота 102», длительность проверки составила не более минуты. 

– Как и предупреждали, сирены включили в 10.40. Честно говоря, и кофе не успели заварить, как все стихло, – сообщают волгоградцы. – Но вот незадача – ни мы, ни соседи и не знаем, куда бежать в случае реальной угрозы. Почему бы профильным службам не провести разъяснительные встречи с населением? Для чего нам УК? Вот бы и доверили им эту работу. 

Напомним, волгоградцев о проверке системы оповещения предупреждали заблаговременно. Сигнал тревоги прозвучал во всех муниципалитетах Волгоградской области. 

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