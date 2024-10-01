На фоне удара Ирана по Израилю произошёл сбой в работе Telegram





1 октября произошёл масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Как сообщает ИА «Высота 102», в 19:50 по московскому времени пользователи стали массово жаловаться на проблемы с загрузкой фото, видео, а также задержку в отправке текстовых сообщений.

- Стикеры, сообщения и фото очень долго грузятся. Не загружается медиа. Невозможно обновить чаты, — сообщают россияне.





По данным сервиса мониторинга доступности приложений downdetector.su, только лишь за минувшие полчаса на проблемы с Telegram пожаловались 1,9 тыс. пользователей, и с каждой минутой количество обращений продолжает расти.

Отметим, сбой в работе мессенджера произошёл на фоне тревожных сообщений, приходящих с Ближнего Востока. В настоящие минуты Израиль подвергся удару возмездию со стороны Ирана. По сообщениям СМИ, на еврейское государство обрушились несколько сотен ракет.