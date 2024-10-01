В Волгограде установят локомотив 1940 года выпуска





В Ворошиловском районе Волгограда на набережной возле «Гасителя» начался монтаж локомотива времен Великой Отечественной войны. Как сообщает V102.RU, массивные части сначала доставили на тралах к месту будущего памятника, а после разгрузили специальным краном грузоподъемностью до 200 тонн.

В скором времени подрядчик очистит от старой краски корпус паровоза, после чего его обошьют стальными листами, повторяющими броню. Кроме того, на месте установят специальное оборудование, имитирующее пуск пара из трубы и паровозный гудок.

Напомним, ранее рабочими был уже подготовлен постамент для боевой машины, а также собрал участки рельсошпальной решетки.

Фото: администрация Волгограда